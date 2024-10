COP 16 biodiversité. L'Afrique au cœur des débats sur la conservation et le financement

24/10/2024

Ça commence mal pour la COP 16 biodiversité qui a débuté lundi à Cali, en Colombie. Seuls 31 pays sur 195 ont présenté un plan en faveur de la biodiversité, alors qu’il s’agit du premier rendez-vous de la communauté internationale depuis l'adoption en 2022, lors de la COP15, d'une feuille de route pour sauvegarder la nature.



Retard



Les pays les plus riches ont été les plus rapides à soumettre leurs plans, avec plusieurs pays européens, l'Australie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et le Canada. Les États-Unis participent aux négociations, mais n'ont jamais ratifié la CDB et ne sont donc pas tenus de présenter un plan.



A noter que 73 autres pays avaient choisi de soumettre des propositions moins ambitieuses décrivant leurs objectifs nationaux, sans donner de détails sur la manière dont ils seront atteints.



Ce faible nombre de plans soumis risque, selon les experts, « d’entraver leurs capacités à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de l'accord « 30 pour 30 », qui consiste à conserver 30% des terres et des mers d'ici à 2030 ».



La ministre colombienne de l'Environnement, Susana Muhamad, qui préside également la conférence sur le climat, a déclaré que si le sommet devait évaluer les plans présentés jusqu'à présent, il devait également se pencher sur les raisons pour lesquelles de nombreux autres plans ont été retardés. « Il se peut qu'il n'y ait pas assez d'argent, par exemple, pour pouvoir développer les plans », a déclaré Mme Muhamad à Reuters. Les pays dont les gouvernements viennent d'être élus pourraient encore avoir du mal à atteindre l'objectif, a-t-elle ajouté.



Bernadette Fischler Huber, responsable du plaidoyer au WWF, a déclaré, de son côté, que les pays les plus pauvres avaient eu plus de difficultés à trouver les fonds et l'expertise nécessaires à l'élaboration de plans nationaux pour la biodiversité.



Priorité



Pour les pays africains, la préservation des écosystèmes uniques que l’on trouve sur le continent est d’une importance cruciale. Des forêts primaires aux tourbières qui emmagasinent du carbone, en passant par les mangroves qui protègent les communautés côtières contre les catastrophes climatiques, l’Afrique abrite certains des trésors écologiques les plus précieux au monde. Le continent héberge également huit des 34 «réserves critiques de biodiversité» répertoriées par l’ONG Conservation International.



Les écosystèmes africains, tels que ceux du bassin du Congo, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat à l’échelle mondiale. Souvent qualifiés de «poumon vert» de la planète, ces territoires sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique.



Les négociateurs africains cherchent donc à obtenir une reconnaissance internationale pour les efforts de conservation, en rappelant que la protection de cette biodiversité n’est pas seulement une question de préservation régionale, mais un enjeu global.



Engagement



Cette reconnaissance ne doit pas se limiter à de simples déclarations. Les pays africains réclament des engagements financiers tangibles de la part des nations développées. Lors de la COP biodiversité à Montréal, les États se sont accordés sur la nécessité de mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030, provenant de diverses sources, dont 20 milliards destinés spécifiquement à l'aide au développement d'ici 2025. Or, ces promesses peinent à se matérialiser.



Nicky Kingunia, négociateur en chef pour la République démocratique du Congo (RDC), a réitéré la nécessité de créer un fonds spécifique dédié à la biodiversité, indépendant du Fonds mondial pour l'environnement. Cette demande pourrait devenir un point de friction majeur lors des négociations, car les pays riches semblent peu enclins à accepter la mise en place de nouveaux mécanismes financiers.



L'Afrique portera une attention particulière aux débats concernant une répartition juste des profits économiques générés par l'exploitation des ressources génétiques, majoritairement présentes dans les pays du Sud, mais souvent exploitées par les nations du Nord. Les pays africains exigent que les retombées de l'utilisation de ces ressources soient versées sous forme d'un pourcentage des revenus générés, plutôt que de simples contributions volontaires. Les gains potentiels sont en effet considérables, car les ressources génétiques nourrissent des secteurs rentables tels que la pharmacie, les cosmétiques et l'agroalimentaire. Afin d'assurer une gestion équitable, l'Afrique insiste sur le fait que ce fonds multilatéral soit supervisé par la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, plutôt que par des entités volontaires.



Ainsi, l'Afrique ne se contente pas de préserver ses écosystèmes pour ses propres populations, mais réclame aussi une juste part des bénéfices tirés de ses ressources, tout en exhortant la communauté internationale à prendre des mesures financières et politiques concrètes pour protéger cette biodiversité indispensable à la survie de l'humanité.

Qu'est-ce que la COP biodiversité ?



La Conférence des Parties (COP) est l'organe directeur de la Convention, rassemblant tous les deux ans les 196 Parties au traité (195 États et l'Union européenne qui porte la voix de ses membres). Tous les dix ans, elle décide d'un cadre mondial pour agir en faveur de la biodiversité.



Quid de la COP16 ?



La COP16 sur la biodiversité (ou 16ème Conférence des Parties) se tient du 21 octobre au 1er novembre 2024 en Colombie, à Cali. C’est la première COP organisée depuis l’adoption de l’Accord de Kunming-Montréal le 19 décembre 2022, qui a fixé le cadre de l’action internationale face à la crise de la biodiversité. La COP16 a donc un rôle crucial à jouer dans l’institutionnalisation d’une politique internationale de protection de la biodiversité, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Elle devra notamment établir la manière dont les gouvernements mondiaux vont suivre et faire évoluer leurs efforts en matière de protection de la biodiversité.



En outre, la COP16 est aussi la onzième réunion de la Conférence des Parties du Protocole de Cartagena sur la biosécurité, et la cinquième réunion de la Conférence des Parties du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

