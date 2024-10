COMHAFAT : Les chefs de délégation saluent l'initiative Atlantique de SM le Roi pour un continent intégré et prospère

09/10/2024

Les chefs de délégation participant à la session du Bureau de la Conférence ministérielle pour la coopération halieutique des États africains membres de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), tenue mardi à Tanger, ont unanimement salué l'initiative Atlantique lancée par SM le Roi Mohammed VI, pour un continent intégré et prospère, et en faveur d'une coopération Sud-Sud basée sur la solidarité et l'action commune.



Lors de cette importance session, présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, les chefs de délégation ont souligné que la Vision Royale d'accorder aux pays enclavés du Sahel un corridor vers l'Océan Atlantique est à la fois "réaliste" et "hautement stratégique", notant que cette vision témoigne de l'attachement immuable de SM le Roi à l'enracinement du Royaume dans sa profondeur africaine et à l'unité de l’Afrique.



Ils ont également exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour Sa solidarité agissante envers l'Afrique et Son précieux soutien au secteur halieutique, qui se manifeste par la réalisation de plusieurs projets structurants, notamment la construction et l'équipement de villages de pêche artisanale au Sénégal, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Congo.



Les chefs de délégation ont, en outre, relevé que la réalisation par l’Institut national de recherche halieutique (INRH) de deux campagnes d’évaluation des stocks halieutiques dans les eaux territoriales du Bénin et du Libéria, au moyen de son navire de recherche de dernière génération "Al Hassan Al Marrakchi", illustre parfaitement cette solidarité africaine voulue et portée par SM le Roi.



Au terme de leurs discussions, ils ont affirmé que la COMHAFAT, en tant qu’organisation intergouvernementale pour le développement et le renforcement de la coopération halieutique Sud-Sud, adhère pleinement à la nouvelle Vision Royale et se mobilise pour apporter la dimension atlantique aux projets de développement durable et inclusif à l'échelle continentale.



Ils se sont ainsi engagés à soutenir la transformation bleue du secteur de la pêche en Afrique par des actions communes, solidaires et collaboratives, tandis que la COMHAFAT coordonnera les efforts régionaux pour une économie bleue durable et inclusive en Afrique, et plus particulièrement au niveau de ses 22 États membres.



Par ailleurs, les chefs de délégation ont tenu à remercier le Maroc pour avoir accueilli la 3ème Conférence ministérielle de haut niveau sur l’initiative de la Ceinture Bleue et la Consultation régionale africaine des Nations-Unies sur les Océans (UNOC-3).



Cette session, tenue en application des instruments juridiques de la COMHAFAT, a vu la participation des 22 États membres de cette organisation panafricaine, allant du Maroc à la Namibie. Elle a permis de dresser un bilan de la coopération halieutique en Afrique Atlantique. Les discussions ont porté notamment sur l'évaluation des activités de la COMHAFAT et les perspectives de son développement.



Les participants ont ainsi examiné les moyens de promouvoir une économie bleue durable et inclusive à l'échelle du continent, notamment en ce qui concerne les systèmes de production aquatique et l'emploi bleu.