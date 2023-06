CNSS: Extension du service TAAWIDATY à toutes les autres prestations sociales

24/06/2023

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a élargi la palette des services "TAAWIDATY" disponibles sur le portail www.macnss.ma, annonce la Caisse dans un communiqué.



Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la digitalisation de ses services, et afin de les rendre facilement accessibles pour les usagers, souligne la même source, ajoutant que ce portail permettait dans sa version initiale, d'introduire les demandes des allocations familiales, ainsi que la déclaration de la scolarité des enfants.



Aujourd'hui, le spectre du portail TAAWIDATY a été élargi, pour inclure toutes les prestations familiales et sociales servies par la CNSS à ses assurés, à savoir les indemnités journalières de maladie ou maternité, l'indemnité pour perte d'emploi, la pension de vieillesse, la pension d'invalidité et le remboursement des cotisations salariales, indique la même source.



Désormais, les assurés éligibles aux dites prestations peuvent effectuer leurs demandes à travers le portail, sans avoir à se déplacer aux agences de la CNSS, ajoute le communiqué. Ce service vient renforcer l'arsenal digital développé par la CNSS depuis plusieurs années, afin d'assurer à ses clients la meilleure qualité de service et leur procurer les meilleures conditions de bénéfice.



Les manuels d'utilisation et les vidéos tutoriels, décrivant les étapes à suivre pour utiliser ce portail, sont disponibles sur le site www.cnss.ma et sur les pages officielles des réseaux sociaux.