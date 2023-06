CMT : Le chiffre d'affaires en hausse de 70% au T1-2023

31/05/2023

Le chiffre d'affaires de la Compagnie minière de Touissit (CMT) s'est situé à 131 millions de dirhams (MDH) au titre des trois premiers mois de 2023, en hausse de 70% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Cette performance a été réalisée malgré la baisse des cours du marché du plomb de 8% et du zinc de 16%, et de l'argent de 6%, précise CMT dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



Le volume des ventes des concentrés a enregistré une nette hausse, passant de 2.864 tonnes (T) au T1-2022 à 5.788 T au T1-2023, tandis que la production a maintenu un rythme stable, s'établissant à 6.685 T, contre 6.815 T au premier trimestre 2022, fait savoir la même source.



Par ailleurs, l'investissement global réalisé courant le premier trimestre s'est établi à 16 MDH (+43%), dont 11 MDH pour la réalisation des travaux de développement de nouveaux puits de Tighza, qui entrent dans leur phase finale avec une exploitation prévue en 2024.



De son côté, l'endettement net a enregistré une baisse de 65% par rapport à fin 2022, pour s'établir à 100 MDH, à la suite du remboursement de la dernière échéance du prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conclut le communiqué.