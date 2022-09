CIH : Hausse de 8,2% du PNB au premier semestre

02/09/2022

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de la banque CIH s’est établi à plus de 1,62 milliard de dirhams (MMDH) au titre du premier semestre de l’année (S1-2022), soit une progression de 8,2% en glissement annuel.



Le PNB consolidé au titre du deuxième trimestre 2022 a évolué de 3,2% par rapport à la même période en 2021, pour s’établir à 812 millions de dirhams (MDH), a indiqué la banque dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels au 30 juin 2022.



Sur base consolidée, le total bilan s’est établi à 113,4 MMDH au terme du S1-2022, en amélioration de 6,6% par rapport à fin décembre 2021. Les dépôts clientèle s’établissent à 65,2 MMDH à fin juin 2022, en progression de 3,6% par rapport à fin 2021.

Pour leur part, les crédits clientèle sont d'environ 81 MMDH en juin 2022, en hausse de 9% par rapport à fin 2021, relève la même source.



Par ailleurs, le PNB social au titre du S1-2022 s’est établi à 674 MDH, en progression de 10,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Le PNB cumulé au 30 juin 2022 est de 1,36 MMDH, en amélioration de 7,9% par rapport au 30 juin 2021.

Sur base sociale, le total bilan s’est chiffré à plus de 96 MMDH à fin juin 2022, en progression de 5,5% par rapport à fin décembre 2021.



Les dépôts clientèle sont de 59,5 MMDH, en amélioration de 3,9% par rapport à fin 2021, tirés par la progression de l’encours des comptes à vue et des comptes sur carnet.

Les crédits clientèle ressortent, quant à eux, à 65,9 MMDH au S1-2022, en hausse de 8,2% par rapport à fin 2021, poursuit la même source.