CHAN : Présence remarquée des supporters marocains à Nairobi

07/08/2025

Les supporters marocains ont afflué en grand nombre dans la capitale kényane, Nairobi, pour soutenir les Lions de l'Atlas lors du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), qui se déroule du 02 au 30 août.



Vêtus aux couleurs rouge et vert et arborant fièrement le drapeau national, des centaines de fans, venus de tout le Kenya mais aussi de pays voisins comme la Tanzanie et l'Ouganda, ont convergé vers le stade Nyayo où le Maroc a entamé son parcours, dimanche, par une victoire précieuse contre l'Angola par 2 buts à 0.



La ferveur marocaine a trouvé un écho inattendu auprès de nombreux supporters kényans qui, séduits par le jeu des Lions de l’Atlas, se sont joints aux chants et aux encouragements des Marocains, offrant un soutien supplémentaire à la sélection nationale qui a trouvé à Nairobi toutes les conditions d'un match joué à domicile.



L’ouverture du score par Imad Riahi (29e) a enflammé le stade, où l’on pouvait également voir de nombreux spectateurs kényans se joindre en masse aux Marocains. L'Angolais Quinito a marqué un deuxième but (81e) contre son propre camp partant confirmer la supériorité marocaine lors de cette rencontre.



"L’ambiance est exceptionnelle, on se croirait au Maroc", s’est réjouie Soumaya, touriste marocaine de passage à Nairobi pour gravir le mont Kenya, pour se trouver, in fine, aux gradins du Stade Nyayo en vue de soutenir le onze national.



Même son de cloche pour de nombreuses familles marocaines établies à Nairobi, pour qui, le match se veut un moment de communion avec la sélection nationale et avec les autres membres de la communauté marocaine en Afrique de l'Est.

Sur un autre registre, la presse kényane n’a pas tari d’éloges sur la prestation des Lions de l’Atlas, saluant à la fois leur maîtrise technique et leur solidarité sur le terrain.



Dans ses colonnes, le quotidien kényan "The Standard" a souligné que le Maroc, favori du CHAN, a entamé son parcours par une solide victoire contre l'Angola, relevant que la sélection marocaine a particulièrement pris le contrôle du jeu et a fait montre d'une défense disciplinée.



Avec ce succès inaugural, les Lions de l’Atlas lancent idéalement leur parcours dans le CHAN, soutenus par un public qui promet de rester présent tout au long de la compétition.

Au terme de cette victoire, le Maroc prend la tête de son groupe (3 pts), devant la sélection kényane, qui s’est imposée face à la RD Congo par 1 but à 0.

Le prochain match du Onze national est prévu dimanche prochain à partir de 13 heures contre l’équipe nationale du Kenya.



Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN. Il s’agit de la première édition organisée conjointement par trois pays, à savoir la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.



Par Nouamane Labidi (MAP)

Victoire du Sénégal face au Nigeria



La sélection sénégalaise des joueurs locaux a battu son homologue nigériane sur le score de 1 but à 0, en match de la première journée du groupe D du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), disputé mardi au stade Amaan à Zanzibar.

Le but de la victoire du Sénégal, tenant du titre, a été l’œuvre de Christian Gomis (75è).

Dans l'autre match de ce groupe, disputé au stade Amaan, le Congo et le Soudan se sont quittés plus tôt sur un nul (1-1).

Musa Hussein a ouvert le score pour le Soudan à la 29è minute de jeu, avant que Carly Ekongo n’égalise (86è).

