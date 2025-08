CHAN 2024: Un groupe A relevé, avec des enjeux cruciaux pour chaque équipe

01/08/2025

Le groupe A de la 8è édition du CHAN 2024, dont fait partie le Maroc, aura un goût particulièrement prononcé avec en compétition des enjeux cruciaux pour les équipes qui le composent, à savoir le Maroc, la RD Congo, le Kenya, la Zambie et l’Angola.



Le Maroc, double tenant du titre et l’un des favoris



L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux, favorite lors de cette édition de la CHAN, affiche l’ambition de décrocher une troisième étoile historique pour devenir l'équipe la plus titrée de cette compétition.

Cette ambition, légitime, reste ardue en présence de plusieurs équipes qui visent également le titre tant convoité après un tirage au sort qui n’a pas épargné les éléments nationaux appelés à se défaire de redoutables prétendants.



La RD Congo vise également une troisième étoile



Dans son chemin vers un troisième sacre, l’équipe nationale des joueurs locaux devra composer avec un autre double tenant du titre en 2009 et 2016, la RD Congo qui cherchera, elle aussi, à s’emparer d’une troisième étoile et retrouver le sommet de l’Afrique.

La RD Congo jouera certainement toutes ses cartes pour retrouver son lustre d’antan et goûter à la victoire qui lui manque depuis l’édition 2016 quand elle avait battu le Mali par 3 buts à 0 en finale.



Le Kenya, pays hôte qui lorgne son premier sacre

Le Kenya, pays co-organisateur de cette 8è édition de la CHAN, lorgne un premier sacre à domicile, motivé dans cette quête par un public acquis à sa cause.

Le pays, qui prend part pour la première fois au CHAN, n’a pas droit à l’erreur et compte bien fructifier cette première sortie dans la compétition.



La Zambie, une habituée susceptible de jouer les trouble-fêtes

La Zambie, qualifiée à cette 8è édition du CHAN sur tapis vert après le retrait du Mozambique, est une habituée de ce rendez-vous avec quatre participations sur les sept éditions.

Classée troisième lors de l’édition de 2009 en Côte d’Ivoire, la régularité de la Zambie témoigne de son ambition à faire parler d’elle lors de cette édition et s’imposer comme un sérieux adversaire.



L’Angola en quête d’un premier titre après la désillusion de 2011

L’Angola, qui prend part pour la cinquième fois de son histoire à la phase finale du CHAN, est en quête de son premier titre lors de cette 8è édition, après sa défaite en finale face à la Tunisie (3-0) en 2011.

L’Angola reste sur cette amère défaite comme sa meilleure performance dans cette compétition et mettra les bouchées doubles pour chasser le mauvais sort.