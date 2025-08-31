CHAN- 2024. Tarik Sektioui : Madagascar, un adversaire solide et coriace

31/08/2025

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, samedi à Nairobi, que l’équipe de Madagascar a été un adversaire solide et coriace à battre, en finale du Cham pionnat d’Afrique des nations de football (CHAN), disputée samedi au stade international Moi de Kasarani.



«Le match n’était pas facile et si une équipe joue une finale c’est qu’elle a les capacités néces saires pour le faire et ce n’est nullement le fruit du hasard», a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP à l’issue de la rencontre.



Il a fait remarquer que «nous avons payé cash notre baisse de concentration et de régime en en caissant deux buts (…) Dans les compétitions de ce genre, il n y a pas d'équipes faibles et faciles à jouer », précisant que «chaque équipe doit être approchée de manière sérieuse, professionnelle et avec lucidité et engagement, pour éviter les pièges».



« Je dédie ce sacre à SM le Roi Moham med VI, par ce que si le football marocain a at teint des sommets, c’est grâce à Sa vision éclairée et Sa stratégie clairvoyante pour un réel essor du football national», a-t-il dit.



Le capitaine de l’équipe nationale des locaux, Mohamed Rabie Hrimat, désigné meilleur joueur de cette édition, a remercié "tous les joueurs et le staff technique qui ont contribué à cet ex ploit". «Nous avons traversé beaucoup de diffi cultés, comme les déplacements entre les trois pays organisateurs et la convocation tardive de l’effectif, mais le sacre a été au rendez-vous», a t-il dit.



« Le sélectionneur national Tarik Sektioui a fait face au défi de mettre sur pied un effectif en 48 heures seulement pour participer au CHAN. Il a fait un travail exceptionnel et remar quable », s’est-il félicité. Il a relevé que « le timing du CHAN est un peu difficile, parce qu’il coïncide avec le début de la saison et nous avons joué contre des équipes nationales dont les joueurs évoluent ensemble depuis longtemps», soulignant le travail remar quable de toutes les composantes de l’équipe na tionale du Maroc des locaux.



Son coéquipier Oussama Lamlioui, désigné meilleur buteur de ce championnat, a indiqué: «nous dédions ce titre à SM le Roi Mohammed VI pour ses efforts visant le développement et le rayonnement du football marocain». «Les joueurs ont fait montre d'un esprit combatif exception nel lors de ce match très serré avec Madagascar, qui disposait d’éléments rapides. Nous savions que ce match allait être difficile mais notre vo lonté de le remporter et de gagner le titre a été plus forte », a-t-il analysé.

« C’est un travail de groupe. Être désigné meilleur buteur du cham pionnat ne pouvait pas être possible sans l’apport de mes coéquipiers et leur contribution décisive, qui m’ont permis de concrétiser un travail collec tif », a-t-il reconnu.