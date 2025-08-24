CHAN-2024 : Pour le Onze national, la finale passe par le Sénégal

24/08/2025

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés aux demi-finales du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), en battant la Tanzanie, pays hôte, sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale, disputé vendredi soir au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam, se rapprochant davantage d’un troisième sacre.



Les éléments nationaux ont dès le début de la rencontre imposé leur domination au milieu de terrain, pour occuper les espaces et mettre en place leur tactique.



Des passes longues en profondeur vers la surface de réparation de la Tanzanie ont mis une pression sur la ligne défensive adverse. Les Tanzaniens ont répliqué par des incursions à partir du milieu de terrain vers les flancs, pour tenter de surprendre le gardien des Lions de l’Atlas, toujours paré à toute tentative.



Les hommes de Tarik Sektioui ont été efficaces dans la récupération de balles et dans les duels, mettant un coup d’arrêt aux prémices d’attaques de la Tanzanie.



Ils ont également déroulé un bon jeu à caractère offensif, qui a mis à mal la défense de la Tanzanie et permis au Maroc de se maintenir dans la partie tanzanienne du terrain.



L'équipe locale s'est montrée dangereuse sur un tir de Faisal Salum (19e) dévié par El Mehdi Al Harrar en corner. Le buteur des Lions de l’Atlas, Oussama Lamlioui a répliqué, une minute plus tard, par une frappe vers le côté droit du filet de la Tanzanie, également déviée en corner par le gardien Suleiman Ali.



Une montée en puissance de la ligne offensive tanzanienne a mis en difficulté la défense des Lions de l’Atlas, qui souffrait de plusieurs absences, notamment par le biais de Yusuph Kagoma et Mohamed Hussein (35e), mais El Mehdi Al Harrar a repoussé le danger, à travers ses interventions décisives qui ont mis en échec les aspirations de la Tanzanie pour ouvrir le score, notamment face à Clément Mzize (45+1).



En seconde période, les protégés de Sektioui ont repris la partie avec l’ambition d’ouvrir le score dès l’entame, grâce notamment à une occasion qui s’est présentée à Oussama Lamlioui (50e).



Les occasions des Lions de l’Atlas se sont accentuées dans la surface de réparation des Tanzaniens, pour se couronner par l'ouverture du score grâce au dynamique Oussama Lamlioui (65e), désormais buteur provisoire du CHAN, avec quatre réalisations.



Après l’ouverture du score du Maroc, les Taifa Stars se sont ressaisis en multipliant les occasions face à un El Mehdi Al Harrar, décisif dans ses interventions face notamment à Nassor Saadun (71e) et Clément Mzize (74e).



Après cette victoire, les Lions de l’Atlas se rendront à la capitale ougandaise Kampala pour disputer les demi-finales, contre le Sénégal vainqueur de l’Ouganda par 1 à 0. Cette rencontre aura lieu mardi (18h30 GMT+1).



Dar Es Salaam: Mohammed Benmassaoud (MAP)