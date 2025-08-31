CHAN 2024: Mohamed Rabie Hrimat meilleur joueur, consécration du Patron

Pour le milieu de terrain Mohamed Rabie Hrimat, le titre de meilleur joueur du CHAN-2024 de football, remporté samedi à Nairobi par l'équipe du Maroc face à Madagascar (3-2), est la juste récompense d’années de travail et de patience qui l’ont hissé au rang de patron de l’équipe marocaine des joueurs locaux et de pièce maîtresse du Onze de Tarik Sektioui.



Ce pur produit du football marocain incarne, à lui seul, tout le potentiel tech nique et logistique local et sa capacité à produire des joueurs de bonne qualité, ca pables d’apporter un plus aux clubs et équipes nationales marocaines, notamment dans les joutes continentales et internationales.



Formé au FUS de Rabat, une prestigieuse école de football au Maroc, le joueur, âgé de 31 ans, a déjà défendu les couleurs du Kénitra AC, avant de rejoindre l’AS FAR en novembre 2020, où il s’impose comme la cheville ouvrière de la formation militaire et remporte avec elle le titre du championnat (2022-2023).



Du haut de ses 186 cm, il a contribué par sa générosité physique et sa finesse technique, au retour du club rbati au devant de la scène, avec notamment une place de dauphin en Botola Pro lors de la saison 2023-2024 et une finale de la Coupe du Trône en 2023.



Pour les experts, Hrimat, qui se positionne en tant que milieu axial offensif ou relayeur, constitue la plaque tournante du système établi par Sektioui, grâce à sa lecture de jeu fine, son sens de l’anticipation et sa rigueur tactique. Ses interventions justes, utiles et précises ont souvent permis aux Lions de l’Atlas de dominer le mi lieu du terrain, point névralgique de tout champ de bataille footballistique.



Grâce à sa régularité et sa personnalité, Hrimat n’a pas tardé à s’imposer comme le patron au sein de l’AS FAR. Assumant le même rôle dans la sélection nationale des joueurs locaux, son leadership a été primé par le titre d’homme du match lors du duel face à l’Angola, puis en quart de finale contre la Tanzanie.