CHAN 2024 : Le Onze national décroche le ticket des quarts

19/08/2025

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), en dominant la RD Congo sur le score de 3 buts à 1, en match de la 5ème et dernière journée du groupe A, disputé dimanche au stade Nyayo à Nairobi.



Les Lions de l’Atlas ont, dès l’entame du match, affiché leur volonté d’ouvrir le score pour prendre l’ascendant sur leur adversaire du jour, avec des incursions du flanc droit et des passes en profondeurs derrière le dos de la ligne défensive de la RD Congo, qui a répliqué par des passes courtes et rapides pour tenter de surprendre le gardien El Mehdi Al Harrar.



Les tentatives des Lions de l’Atlas ont donné leur fruit grâce à l’ouverture de score par Oussama Lamlioui dès la 8è minute de jeu, sur assist de Youssef Belammari, un but précoce qui a déstabilisé les joueurs congolais et permis aux éléments nationaux de dérouler un jeu offensif pour creuser l’écart.



Les joueurs de la RD Congo ne sont pas restés les bras croisés et ont accentué la pression sur la ligne défensive des Lions de l’Atlas pour revenir au score, notamment par Jephté Kitambala, dont la frappe de tête a frôlé la barre transversale (22e), Agée Basiala (25e) et Oscar Kabwit (27e).



Une baisse de régime des protégés de Tarik Sektioui a donné l’opportunité aux Congolais de multiplier les tentatives pour revenir au score et ils sont parvenus à égaliser par le biais de Jephté Kitambala (43e).



Ce but qui a boosté la confiance de la RD Congo, qui a failli creuser l’écart par une frappe de Ibrahim Matobo (45e), déviée en corner par El Mehdi Al Harrar.



De retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas ont subi les assauts des joueurs de la RD Congo, qui se sont montrés dangereux en début de cette deuxième période, notamment à travers Lolendo Mansanga et Lolendo Mansanga.



Cette montée en régime des Congolais a poussé les éléments nationaux à reprendre les choses en main et à accentuer la pression sur la ligne défensive adverse, qui a été poussé à la faute dans la surface de réparation, offrant un penalty au Maroc qui a été transformé par le capitaine Mohamed Rabie Hrimat (70e).



Oussama Lamlioui est revenu à la charge en creusant davantage l’écart pour le Maroc avec un doublé (80e), permettant ainsi aux hommes de Tarik Sektioui de sceller le sort du match à leur faveur.



Dans l’autre match de ce groupe, le Kenya a poinçonné son billet pour les quarts de finale en s’imposant face à la Zambie (1-0). Le pays hôte termine premier du groupe avec 10 unités, suivi du Maroc (9 pts), de la RD Congo (6 pts), l’Angola (4 pts) et la Zambie (0 pt).

Le match des quarts de finale mettra aux prises les Lions de l’Atlas à la Tanzanie, vendredi prochain au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam, la capitale tanzanienne.



Nairobi: Mohammed Benmassaoud (MAP)