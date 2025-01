CHAN 2024: Le Maroc dans le groupe A aux côtés du Kenya, de l'Angola, de la RDC et de la Zambie

17/01/2025

La sélection marocaine des joueurs locaux a hérité du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2024) de football, aux côtés de ses homologues kényane, angolaise, RD congolaise et zambienne, à l’issue du tirage au sort de la phase de poules qui s'est déroulé mercredi à Nairobi.



Vainqueurs des éditions 2018 et 2020, les Lions de l’Atlas disputeront la phase de poules dans la ville de Nairobi.

De son côté, le Sénégal, tenant du titre, a été versé dans le groupe D aux côtés du Congo, du Soudan et du Nigeria.



Suite au retrait de certaines équipes lors des qualifications, deux places restent disponibles. Des qualifications supplémentaires seront organisées pour déterminer les équipes qui occuperont ces positions.



Initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, le CHAN a été reporté à août 2025, a annoncé la CAF, relevant que les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés dans les trois pays hôtes, ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès la compétition.



La date exacte du début du CHAN sera annoncée "en temps voulu", a indiqué la CAF dans un communiqué publié mardi.



Voici, par ailleurs, la composition des groupes:



Groupe A: Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie

Groupe B: Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine

Groupe C: Ouganda, Niger, Guinée, Q2, Q1

Groupe D: Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria

NB: Q1 et Q2 représentent les équipes qui se qualifieront lors des tournois supplémentaires précédant la compétition.