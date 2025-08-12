Libération
Libération
CHAN-2024. L’Angola surclasse la Zambie

12/08/2025

Angola CHAN-2024 Zambie

La sélection angolaise des joueurs locaux a battu son homologue zambienne par 2 buts à 1, en match de la 3è journée du groupe A du CHAN-2024, dimanche à Nairobi.

Dominic Chanda a ouvert le score pour la Zambie à la 73e minute, alors que João Chingado Manha, aligné à la 61e minute, a inscrit un doublé ( 79e et 86 e), permettant à l’Angola de renverser la vapeur.

Au terme de cette journée, le Kénya domine le groupe avec 7 points (de 3 matches), devant l’Angola (4 pts/3 matches).

La sélection marocaine, exempte de la deuxième journée, compte trois points récoltés en deux rencontres. Elle partage la troisième place avec la RD Congo (3 points/2 matches). La Zambie ferme la marche avec 0 point de deux matches.


Articles similaires
Blessure de Camavinga
Deux boxeurs japonais meurent des suites de commotions cérébrales
Jugé pour escroquerie, le président du Corinthians destitué par le club
Malgré ses quatre recrues : Liverpool cède le Community Shield à Crystal Palace
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Version : Mobile / Web