CHAN-2024. L’Angola surclasse la Zambie

12/08/2025

La sélection angolaise des joueurs locaux a battu son homologue zambienne par 2 buts à 1, en match de la 3è journée du groupe A du CHAN-2024, dimanche à Nairobi.



Dominic Chanda a ouvert le score pour la Zambie à la 73e minute, alors que João Chingado Manha, aligné à la 61e minute, a inscrit un doublé ( 79e et 86 e), permettant à l’Angola de renverser la vapeur.



Au terme de cette journée, le Kénya domine le groupe avec 7 points (de 3 matches), devant l’Angola (4 pts/3 matches).



La sélection marocaine, exempte de la deuxième journée, compte trois points récoltés en deux rencontres. Elle partage la troisième place avec la RD Congo (3 points/2 matches). La Zambie ferme la marche avec 0 point de deux matches.