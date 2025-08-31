CHAN-2024. Gianni Infantino : Le Maroc, un grand pays du football

31/08/2025

Le Maroc est un grand pays de football et son troisième sacre au Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2024) vient confirmer son statut de meilleure équipe, a souli gné, samedi à Nairobi, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.



"Je suis très content pour le Maroc qui a remporté son troisième sacre du CHAN et démontré qu'il mérite ample ment le trophée", a indiqué le patron du football mondial, dans une déclara tion à la MAP, au terme de la finale du CHAN remportée par le onze national face à Madagascar (3-2) au stade inter national Moi de Kasarani.



"Ce n'était pas facile de gagner ce match, c'était un match dur, une vraie vraie finale" a fait observer le président de la FIFA, rele vant que le Maroc a amplement mérité la finale et démontré, effectivement, qu'il était la meilleure équipe du CHAN. M. Infantino a, par ailleurs, salué l'enthousiasme du public qui témoigne de l'essor du ballon rond au niveau continental, se disant très heureux pour l’Afrique, pour le Maroc, et pour la FIFA