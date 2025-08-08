CHAN 2024. Epreuve kenyane pour e Onze national

08/08/2025

Le Onze national donnera la réplique, ce dimanche à partir de 13 heures au stade Moi International Sports Centre à Nairobi, à son homologue kenyan pour le compte de la phase de poules du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024), tournoi sous l’égide de la CAF organisé conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.



Ça sera la deuxième sortie pour l’EN au moment où il s’agira du troisième match pour la sélection hôte dans ce groupe «A» à cinq. L’équipe nationale qui reste sur une victoire d’entrée face à l’Angola par deux buts à zéro reste outillée pour franchir le second cap sans dégâts.



Le coach Tarik Sektioui et ses poulains ont disposé de toute une semaine pour peaufiner les réglages et entretiennent par là même l’espoir légitime d’aller le plus loin possible dans ce championnat qu’ils ont d’ailleurs remporté à double reprise en 2018 à domicile et en 2021 au Cameroun.

Outre Kenya-Maroc, l’autre match de ce groupe, prévu dimanche à 16 heures, opposera la Zambie à l’Angola.



Toujours pour le compte de ce groupe A, deux matches de la seconde journée ont été disputés jeudi. Ainsi, la confrontation entre l’Angola et le Kenya s’est soldée sur une issue de parité, un but partout, alors que la sélection de la République démocratique du Congo a eu raison du Onze zambien sur le score de 2 à 0.



T.R