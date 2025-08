CHAN 2024 : Entame réussie pour le Onze national

05/08/2025

La sélection marocaine des joueurs locaux s’est imposée face à son homologue angolaise sur le score de 2 buts à 0, en match de la première journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024), disputé dimanche au stade national Nyayo à Nairobi, confirmant ainsi son statut de favori de cette compétition continentale.



Dès l’entame du match, la ligne défensive des Lions de l’Atlas a fait face à une pression angolaise qui a tenté de surprendre le gardien El Mehdi Al Harrar, par le biais de Antonio Hossi (1ère) dont la frappe a frôlé le montant vertical droit.



Les protégés de Tarik Sektioui ont opté pour une circulation rapide de la balle entre les lignes et des passes en profondeur pour surprendre leur adversaire, bien positionné en défense, avant qu’une bonne occasion ne se présente pour Khalid Ait Ourkhane, dont la frappe est passée à côté de la lucarne (22è).



Marouane Louadni (25è) est revenu à la charge d’une frappe déviée de justesse en corner par le gardien angolais Adilson Cipriano, confirmant une montée en puissance des Lions de l’Atlas qui ont réussi à ouvrir le score par Imad Riahi (29è).



Ce but a boosté la confiance des éléments nationaux qui se sont montrés plus à l’aise en attaque, poussant la défense adverse à la faute près de la surface de réparation.

Solides défensivement, les Nationaux ont stoppé net les assauts adverses, avec une bonne possession de la balle et un pourcentage élevé de réussite dans les duels, démontrant leur bonne maîtrise des débats lors de la première période.



De retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas ont cédé des espaces permettant aux attaquants angolais de se rapprocher dangereusement du filet de El Mehdi Al Harrar, à l’instar de la tentative de Aguinaldo Matias (48è). El Harrar s’est, par la suite, illustré dans un face à face dangereux avec Jô Paciência (56è).



Les Angolais ont maintenu leur pression sur la ligne défensive marocaine pour tenter de revenir au score, mais c’était sans compter avec la vigilance des défenseurs marocains qui ont formé un bloc opaque.



Les tentatives des Lions de l’Atlas pour creuser l’écart se sont intensifiées à l’approche de la fin du temps réglementaire, grâce notamment à l’entrée en jeu de Khalid Baba, en remplacement de Imad Riahi (67è), Mohamed Boulacsout et Youness El Kaabi (79è).

Le Maroc a réussi à creuser l’écart grâce à un but contre son camp du défenseur Joaquim Balanga (Quinito), mis sous la pression offensive des éléments nationaux (81è).



Au terme de cette victoire, le Maroc prend la tête de son groupe (3 pts), devant la sélection kényane, qui s’est imposée face à la RD Congo par 1 but à 0, dimanche au stade Kasarani à Nairobi, sur une réalisation d'Austin Odhiambo (45+2è).



Le prochain match des Lions de l’Atlas pour le compte de la 2è journée les opposera au pays hôte, le Kenya, le 10 août sur la pelouse du stade Kasarani.

Nairobi: Par Mohammed Benmassaoud (MAP)



Résultats

Dimanche

Groupe A

Kenya-RD.Congo : 1-0

Maroc-Angola : 2-0

Groupe B

Madagascar-Mauritanie : 0-0



Programme

Mardi

15h00 : Congo-Soudan

18h00 : Sénégal-Nigéria.