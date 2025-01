CHAN-2024: Annulation du stage de l’EN

13/01/2025

Le stage que devait effectuer la sélection marocaine des natifs de 2000 et plus, en prévision de sa participation au Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a été annulé, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



"L'entraîneur M. Tarik Sektioui a annulé le stage de préparation de la sélection nationale des natifs de 2000 et au delà, initialement prévu du 12 au 15 janvier 2025, au Complexe Mohammed VI de football", a affirmé la FRMF sur son site web.

Annoncé plus tôt samedi, ce stage de préparation devait connaître la participation de 30 joueurs.



Le CHAN, compétition continentale réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays, se tiendra au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda (1er-28 février).