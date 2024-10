CGEM : Reprise des Matinales de la TPE-PME

17/10/2024

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a lancé, mardi, la reprise des Matinales de la TPE-PME, une série de rencontres mensuelles visant à renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises.



La première session des Matinales de la TPE-PME a été l'occasion de discuter des sujets centraux pour la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME), comme les délais de paiement, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'accès aux marchés publics, le financement, la fiscalité ou encore le Code du travail, indique la CGEM dans un communiqué.



A l'ouverture de cette rencontre, le président de la Confédération, Chakib Alj, a affirmé que la reprise de cette série de rencontres mensuelles, dans un format convivial, a pour objectif d'offrir un nouvel espace d'échange, d'information et de discussion autour des défis quotidiens que rencontrent les petites et moyennes entreprises.



Il s'agit également d'une occasion pour recueillir les remontées de cette catégorie d’entreprises qui représente 95% des membres de la CGEM, a-t-il ajouté.



L'événement a aussi permis de rappeler l'importance de l'accompagnement des TPME, maillon essentiel de notre tissu économique. "Nous sommes conscients que le manque d'information et d'accompagnement constitue un frein majeur pour le développement des TPE, d'où la mise en place de la plateforme Intaliq qui vient apporter des réponses concrètes aux chefs d'entreprise sur les différentes phases de leurs projets", a fait remarquer la présidente de la commission entrepreneuriat et TPME de la CGEM, Meriem Zairi.



Cette première édition des Matinales de la TPE-PME a porté sur le thème du financement bancaire, un sujet essentiel pour l'activité de nombreuses TPME. Elle a été animée par des experts du financement bancaire et a réuni une vingtaine d'entrepreneurs et de dirigeants de petites entreprises venus chercher des solutions pratiques pour optimiser leurs démarches de financement bancaire.