CGEM: L’intelligence artificielle au cœur d’une masterclass au profit de TPME

29/11/2024

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, mardi à Casablanca, la deuxième édition des " Rencontres de la TPE-PME" , une série de rendez-vous mensuels créés pour renforcer le soutien et l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, sous le thème "L'IA au service des TPME : Outils pratiques pour booster votre performance".



La présidente de la Commission Entrepreneuriat et TPME, Meriem Zairi, a ouvert cette 2 ème édition animée par AI Crafters, autour du thème de l’intelligence artificielle (IA) et son impact direct sur la performance des entreprises, en particulier dans l’optimisation de la gestion opérationnelle, indique un communiqué de la CGEM.



L’objectif était de démontrer l’importance des outils d’IA dans l’amélioration de l’efficacité des TPE et PME, dans la rationalisation de leurs processus internes, dans l’optimisation des ressources et dans l’automatisation de certaines tâches récurrentes, précise le communiqué.



En intégrant l’IA dans leurs stratégies opérationnelles, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur productivité, mais aussi renforcer leur compétitivité sur le marché, relève la même source.



Cette rencontre a réuni plus d’une cinquantaine d'entrepreneurs et de dirigeants de petites et moyennes entreprises et a permis aux participants de se familiariser avec les concepts essentiels de l’intelligence artificielle, de découvrir les différentes solutions accessibles à leur niveau et d’explorer des cas d’utilisation concrets. L’accent a ainsi été mis sur des applications concrètes de l’IA dans la gestion quotidienne des TPE et PME.



Les participants ont pu interagir avec des experts en IA et bénéficier de conseils pratiques sur la manière d’intégrer ces technologies innovantes dans leurs processus métier, tout en prenant en compte les contraintes spécifiques liées à la taille de leurs structures. Ces échanges ont permis de lever certains freins à l’adoption de l’IA, notamment les préoccupations liées aux coûts, à la complexité d’implémentation et à la gestion du changement au sein des entreprises.

Et de rappeler que ces rencontres ont pour objectif de faciliter les échanges, d’offrir un espace de partage d’expériences et de renforcer la compétitivité des TPE/PME à travers des thématiques stratégiques et des solutions pratiques adaptées à leurs besoins spécifiques.