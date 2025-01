CFC Africa Tour : Une première édition couronnée de succès avec un accès aux opportunités d’affaires en Afrique

21/01/2025

Casablanca Finance City (CFC) a conclu avec succès la première édition du CFC Africa Tour organisée du 15 au 20 décembre 2024, afin de permettre l’accès aux opportunités d’affaires en Afrique.



Le CFC Africa Tour marque une étape majeure dans l’accompagnement des entreprises membres de la communauté CFC en Afrique, indique Casablanca Finance City dans un communiqué.



Avec des escales stratégiques à Dakar (Sénégal) et Abidjan (Côte d’Ivoire), cet événement a permis à la délégation de rencontrer des décideurs publics et privés et d’explorer avec succès les opportunités d’affaires et de collaboration, souligne la même source.



Un cadre inédit pour des connexions stratégiques réussies



Sous la conduite de la directrice générale adjointe de Casablanca Finance City, Lamia Merzouki, la 1ère étape du CFC Africa Tour à Dakar a permis, grâce aux relations privilégiées qu’entretient Casablanca Finance City avec l'Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement (APIX), d'organiser des rencontres fructueuses avec ses représentants, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri.



La seconde étape du CFC Africa Tour à Abidjan a également été marquée par des échanges de haut niveau, rendus possibles grâce à la relation privilégiée avec le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), en présence de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, rapporte la MAP.



La présence du ministre du Commerce et de l’Industrie de la Côte d’Ivoire, Souleymane Diarrassouba, ainsi que de nombreuses autorités gouvernementales témoignent de l'impact de cette collaboration.



A travers des plénières riches en interventions de haut niveau, des sessions de networking B2B et B2G, et des visites de sites stratégiques, le CFC Africa Tour a réaffirmé le rôle central de Casablanca Finance City comme un hub incontournable pour les entreprises souhaitant se projeter en Afrique.



Dakar et Abidjan : deux escales stratégiques au cœur des économies ouest-africaines



Le coup d’envoi du CFC Africa Tour a été donné à Dakar, en partenariat avec l’APIX, l’Agence sénégalaise de promotion des investissements. Cette étape a permis de mettre en lumière les opportunités dans les secteurs porteurs du Sénégal, notamment à travers des plénières dédiées au climat des affaires et aux procédures d’investissement.

Les participants ont également découvert le parc industriel de Diamniadio, un exemple concret de l’industrialisation en cours dans le pays.



Après une première étape réussie à Dakar, la délégation a poursuivi son périple à Abidjan, aux côtés du CEPICI, le Centre de promotion des investissements de Côte d’Ivoire. Les échanges se sont intensifiés autour des projets prioritaires de l’Etat ivoirien et des tendances émergentes dans les technologies, les infrastructures et l’énergie, ce qui a permis d’offrir aux participants des perspectives claires sur les opportunités ivoiriennes.



La visite du Village des technologies de l’information et de la biotechnologie (VITIB), haut lieu de l’innovation technologique en Côte d’Ivoire, a illustré le potentiel de collaboration dans des secteurs clés comme le numérique et l’industrie.



Cette tournée a offert une immersion rapide mais approfondie dans deux des marchés les plus prometteurs d’Afrique de l’Ouest. Parmi les moments marquants figurent la découverte du Connect Park au Sénégal, une plantation de cacao certifiée ISO, et les échanges exclusifs avec des experts locaux au VITIB en Côte d’Ivoire.



Une plateforme idéale pour explorer de nouvelles opportunités de développement



Une des missions essentielles du CFC Africa Tour est de faciliter les prises de contact à haut niveau, tant avec les décideurs publics qu’avec les acteurs du secteur privé. Les rencontres organisées avec des autorités locales, des agences d’investissement et des Chambres de commerce ont ainsi permis de tisser des relations stratégiques solides.



Citée par le communiqué l’entreprise Idakto, membre de CFC spécialisée dans le numérique, a notamment souligné l’efficacité de cette approche : "Grâce au CFC Africa Tour, nous avons eu accès à des décideurs stratégiques. Ces connexions auraient été difficiles à établir sans ce cadre organisé".



"Ce Tour nous a permis d’approfondir nos relations avec des banques panafricaines et des acteurs des technologies de paiement. Ces discussions nous ouvrent des perspectives de co-développement prometteuses", a ajouté le cabinet de conseil en transformation financière, Ailancy.



Casablanca : un hub stratégique au service du doing business en Afrique



Le CFC Africa Tour a démontré la capacité de CFC à jouer un rôle de facilitateur stratégique pour les entreprises internationales cherchant à s’implanter ou à se développer en Afrique.



En alignant ses actions avec son pilier stratégique "effortless business connections", CFC a créé les conditions idéales pour permettre aux participants d’identifier et de capitaliser sur de nouvelles opportunités commerciales, tout en renforçant son positionnement comme un hub attractif et sécurisé pour le développement des affaires sur le continent.



Forte de ce succès, CFC prévoit d’organiser une deuxième édition encore plus ambitieuse en 2025, afin de continuer à accompagner la communauté d’entreprises membres dans son expansion sur le continent africain.



Casablanca Finance City Authority (CFCA), gestionnaire de la première place financière africaine selon le GFCI depuis 8 ans, offre un environnement d'affaires attractif et simplifié pour les investissements entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient. CFCA œuvre à consolider le rôle de Casablanca comme hub financier continental de référence.