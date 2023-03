CDG Invest entre au capital de la startup Palm

17/03/2023

Le programme 212Founders à travers CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a participé à la première levée de fonds SEED pour la startup Palm au côté des fonds KIMA Ventures et Bpifrance entre autres, pour un montant total de 20 millions de dirhams. La participation de CDG Invest à la levée de fonds est de 6,3 millions de dirhams.



Cette levée permettra à la startup Palm, spécialisée dans la gestion des talents au sein des entreprises à travers l'IA et l'apprentissage profond, de poursuivre sa croissance en Europe et consolider son pôle de compétence technique et intelligence artificielle au Maroc, souligne le groupe dans un communiqué.



Dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine, le programme 212Founders a concrétisé à date 14 financements en Seed et Série A depuis 2019 pour un montant total de 76.3 millions de dirhams.

Convaincus de la puissance de l’IA de Palm dans le traitement de la data RH pour piloter les challenges humains au sein de leur structure, de nombreux clients ont fait confiance à la startup PALM notamment : ESSEC, Aswo, PayFit - la licorne française référente sur le marché des logiciels HR en France.



Palm est une plateforme de gestion des compétences et des carrières, propulsée par l’IA. Avec Palm, les entreprises peuvent cartographier les compétences de chaque collaborateur, anticiper leurs besoins de formation et les engager dans des parcours de carrière personnalisés en fonction de leurs compétences, aspirations et performance.



“Nous sommes ravis d’avoir 212Founders à nos côtés pour accélérer notre croissance. Notre pôle d’expertise tech est basé entre Paris et Casablanca. Nous avons prévu de recruter, tripler la taille de l’équipe locale d’ici fin 2023 afin d’en faire un centre d’expertise et de R&D dans les prochaines années. Nous comptons sur l’accompagnement de CDG Invest pour devenir le leader de la gestion des compétences et des carrières en Europe et en Afrique,” annonce Hela Atmani, co-fondatrice et CEO de Palm.



Palm intègre la première cohorte de startups 212Founders incubées à Station F à Paris. Pendant la période d’incubation de 6 mois, la startup Palm, avec l’appui des équipes 212Founders, a travaillé pour consolider la vision stratégique de la startup, définir la feuille de route opérationnelle et le pilotage opérationnel de l’activité.



A l’issue de cette période d'incubation, 212Founders participe à un premier investissement Seed au côté de l’un des fonds d’amorçage les plus actifs au monde : KIMA Ventures, Bpifrance et quelques Family Office français, pour un montant total de 20 millions de dirhams.



“Nous sommes fiers de compter Palm parmi les premières startups du programme 212Founders accompagnées et financées en France à Station F”, déclare Youssef Mamou, directeur du programme 212Founders.



“Nous avons été impressionnés par la robustesse et la pertinence de la solution technologique. Palm a été sélectionné par des acteurs majeurs en Europe pour les aider à piloter les challenges humains”, a-t-il ajouté.



Cette première levée de fonds permettra à l’équipe de poursuivre sa croissance en Europe et développer son centre d’expertise autour de l'intelligence artificielle au Maroc.