CDG Capital et CDG Capital Gestion primées par Fitch Ratings

24/01/2022

La gestion sous mandat de CDG Capital et la gestion OPCVM de sa filiale CDG Capital Gestion, ont récemment été primées par l’agence de notation internationale Fitch Ratings.



Cette agence a confirmé, cette année encore, la note nationale "Excellent (mar)", avec une perspective stable de la catégorie "gestion des fonds institutionnels" pour l’activité gestion sous mandat de CDG Capital, indique un communiqué de CDG Capital.



"Il s'agit de la note la plus élevée attribuée au Maroc par l’agence qui la justifie par la robustesse du processus d’investissement de la gestion sous mandat de CDG Capital, conjuguée à une gestion des risques qualifiée d’excellente", précise la même source. La note repose également sur la qualité des équipes de gestion de CDG Capital, ajoute le communiqué, notant que CDG Capital demeure "l’unique acteur marocain ayant certifié cette activité, confirmant année après année son positionnement de leader alliant performance et responsabilité".



Quant à la filiale spécialisée CDG Capital Gestion, l’agence lui attribue, cette année encore, son plus haut rating "Excellent (mar)" avec perspectives stable pour la gestion OPCVM. "Une notation qui reflète la grande stabilité des processus d'investissement et de risques, la profondeur des ressources d'investissement de la société de gestion et les projets de transformation lancés au service de sa clientèle", explique la même source. CDG Capital Gestion décroche depuis 9 années consécutives la note la plus élevée de l’agence de notation, rappelle le communiqué.