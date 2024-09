CDG Capital : Le RNPG à 33,6 MDH au S1-2024

23/09/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de CDG Capital s'est établi à 33,6 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2024, en baisse de 6 MDH par rapport à la même période de l'année dernière.



Ce résultat tient compte d'une évolution favorable du coût de risque, reflétant la variation à la hausse des dotations nettes au titre des pertes de crédit attendues, en lien avec la nouvelle production de crédit, indique CDG Capital dans un communiqué.



Les charges générales d’exploitation, dotations aux amortissements comprises, se maintiennent, quant à elles, à 121,6 MDH, en baisse de 0,5% par rapport au S1-2023, rapporte la MAP.



Le produit net bancaire (PNB) a, de son côté, progressé de 58% à 177 MDH, porté par la performance des activités de marché et la bonne tenue des commissions de gestion d’actifs.



Les actifs sous gestion et les actifs en conservation se renforcent respectivement de 12,2% à 216 MMDH et de 11,9% à 537 MMDH à fin juin 2024.



En social, le PNB a affiché une croissance de 36,1% à 147,7 MDH en glissement annuel et un résultat net de 58,4 MDH contre 14 MDH, une année auparavant.



S'agissant de la solvabilité et du ratio des fonds propre Tier, ils ont atteint, sur base sociale, respectivement 17,5% et 11,6%, nettement au-dessus de l’exigence réglementaire fixée respectivement à 12% et à 9%.



Pour sa part, le ratio de liquidité à court terme (LCR) s’établit à un niveau confortable de 134% à fin juin 2024.



Les fonds propres prudentiels de CDG Capital se sont renforcés de 7% à 1.6 MMDH, à la suite de l’augmentation de capital de 100 MDH réalisée au mois de juin 2024.