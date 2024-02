CAn. L’Afrique du Sud s’empare du bronze

13/02/2024

L’Afrique du Sud a remporté la médaille de bronze de la 34è CAN de football, en battant son homologue de la RD Congo au terme de la séance des tirs au but (6 t.a.b à 5, temps réglementaire 0-0), samedi soir au stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.

Les Sud-africains doivent leur troisième place à leur gardien Ronwen Williams qui a été décisif, une nouvelle fois, lors des tirs au but.



En demi-finale, la RD Congo, deux fois championne d’Afrique (1968, 1974) a perdu face à la Côte d’Ivoire (0-1), tandis que l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en 1996, s’est inclinée devant le Nigeria aux tirs au but (2-4 t.a.b, 1-1 temps réglementaire et prolongations).



La dernière médaille de bronze remportée par l’Afrique du Sud remonte à l’édition 2000, organisée au Ghana et au Nigeria, tandis que la RD Congo avait fini au pied du podium de l’édition 2015, tenue en Guinée Equatoriale.

Dimanche, le match de la finale devait opposer la Côte d’Ivoire au Nigeria, au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.