CAN féminine de futsal. U premier chapitre intitulé... “Le Maroc champion d'Afrique”

02/05/2025

Poussées dans leurs retranchements puis autoritaires, les Lionnes de l'Atlas ont fini par renverser la Tanzanie (3-2), s'offrant le titre de la toute première Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de futsal (Maroc-2025), mercredi à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.



Les Lionnes de l'Atlas ont été les premières à souffrir mais les "toutes" dernières à rire. Un but aux toutes dernières secondes de la rencontre de Jasmine Damraoui a permis aux Marocaines d'écrire le premier chapitre du "nouveau-né" de football féminin africain.



Ironie du sort, c'est la même Damraoui qui a signé la première occasion marocaine à la 5ème minute du jeu. Un tir puissant à l'entrée de la surface de réparation passe tout juste à côté du cadre de Najiati Idrisa.



Quelques secondes plus tard, les Marocaines vont être surprises par Anastazia Antony Katunzi qui donne l'avantage à la Tanzanie d'un tir trompeur à ras de terre.

A la 11ème minute de jeu, Malak Alkilani a failli remettre les pendules à l'heure, mais son face-à-face avec Najiati Idrisa a tourné en faveur de la Tanzanienne.



Les deux sélections vont, par la suite, offrir au public venu très nombreux un spectacle haut en intensité, riche en occasions, digne d'une finale de la toute première CAN féminine de futsal.



En quête d'une égalisation libératrice, les Lionnes de l'Atlas vont multiplier les offensives, mais Najiati Idrisa était "impériale". Les Tanzaniennes se sont, quant à elles, montrées redoutables, parfois très dangereuses sur les contre-attaques.

Exerçant un marquage individuel "strict" et très décisives devant les buts, les joueuses de la Tanzanie vont doubler la mise par Jamila Rajabu.



Les Marocaines auraient pu, au moins, réduire le score mais ni le tir d’Amal El Aoufi, ni la tentative de Zineb Erroudany n'ont pu tromper la vigilance de Idrisa.



Cependant, la solution est venue de la brillante Doha El Madani, qui est parvenue à trouver la faille et a permis au Maroc de rentrer aux vestiaires avec la plus petite marge (2-1).

En deuxième période, les Tanzaniennes ont joué en bloc très bas verrouillant tous les accès menant aux buts d'une Idrisa "quasi-infranchissable".

Néanmoins, les protégées d’Adil Sayeh ont su gérer le stress, multipliant les actions, tout en restant très vigilantes en défense.

A la 34-ème minute, Jasmine Damraoui s'est jouée de la défense tanzanienne s'ouvrant un boulevard pour délivrer un caviar. 2-2... but signé Drissia Korrych.



Il fallait attendre les toutes dernières secondes pour que l'héroïque Damraoui inscrive le but de la délivrance... Le premier chapitre de la CAN féminine de futsal est bel et bien intitulé..."Le Maroc champion d'Afrique".



A l'issue de cette finale, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa et le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, ont procédé à la remise des médailles et du Trophée aux Lionnes de l'Atlas.

Cette rencontre a été également marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.



Le Cameroun, troisième



La sélection camerounaise féminine de futsal s’est imposée face à son homologue angolaise sur le score de 4 buts à 1 et a pris la 3e place de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), à l'issue du match de classement disputé mercredi à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les buts du Cameroun ont été inscrits par Natacha Elam (28e, 39e), Brigitte Mbomozomo (38e) et Brunelle Beulou (40e), tandis que Dionisia Jungo a marqué l’unique but de l’Angola (37e).