CAN féminine de futsal : L’EN réussit son entrée

24/04/2025

La sélection marocaine féminine de futsal a parfaitement lancé sa Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), en étrillant son homologue namibienne (8-1), en match de la 1ère journée (groupe A), disputé, mardi soir à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Le sélectionneur national, Adil Sayeh, l'avait bien affirmé: "Nous sommes confiants et prêts à relever le défi". Il avait bien raison ! Avec un "Jogo Bonito" et une domination sans équivoque, les Lionnes de l'Atlas ont régalé le public venu les supporter pour cette toute première CAN de futsal féminine, qu'abrite le Royaume jusqu'au 30 avril courant.

Le prochain match opposera les Lionnes de l'Atlas à leurs homologues "indomptables" du Cameroun ce jeudi.



A l'issue de la phase de groupes, les équipes occupant la 1ère place dans chacune des trois poules de cette CAN accéderont directement aux demi-finales. La quatrième place dans le dernier carré reviendra à l'équipe classée meilleure deuxième parmi tous les groupes.



Les équipes finalistes décrocheront, quant à elles, leur qualification pour la Coupe du monde de la discipline, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.