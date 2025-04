CAN féminine de futsal : L'Angola, adversaire du Maroc en demi-finale

29/04/2025

L’équipe nationale féminine de futsal sera opposée à son homologue angolaise, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN) de la discipline, qui se poursuit jusqu'au 30 avril courant à Rabat.



Le match entre le Maroc et l'Angola, qui ont terminé la phase de poules premiers de leurs groupes respectifs (A et B), aura lieu lundi (20h00) à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



L'autre demi-finale mettra aux prises, le même jour (17h00), la Tanzanie (leader du groupe C) et le Cameroun qui s'est qualifié pour le dernier carré en se classant meilleure deuxième équipe parmi les trois groupes.



Les deux équipes finalistes de cette CAN se qualifieront pour la Coupe du monde féminine de futsal, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.