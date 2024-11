CAN féminine de football – Maroc 2024. Tirage assez challengeant pour les Lionnes de l'Atlas

26/11/2024

La sélection marocaine féminine de football évoluera dans un groupe A assez challengeant, lors de la CAN-2024 à domicile, aux côtés de la RD Congo, du Sénégal et de la Zambie, au terme du tirage au sort qui a eu lieu vendredi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.



L’équipe marocaine, finaliste de la dernière édition en 2022, hérite de deux équipes les mieux classées de leur pot de tirage, à savoir la Zambie (niveau 2), 3e lors de l’édition 2022 et qui occupe la 62e place mondiale, et la RD Congo (niveau 4), 102e mondiale. Le Sénégal (83e mondial) était la deuxième équipe la mieux classée du niveau 3.

A rappeler que lors de ce tirage au sort, les 12 équipes qualifiées ont été classées en quatre niveaux selon leur position au classement FIFA.



Le groupe B est composé du Nigéria, la nation la plus titrée dans cette compétition, avec onze sacres au total sur treize éditions, qui hérite de deux pays maghrébins, la Tunisie et l'Algérie, ainsi que du Botswana.



Dans le groupe C, l'Afrique du Sud, tenant du titre, entamera la défense de son sacre contre le Ghana, le Mali et la Tanzanie.

Pour l’entraîneur de la sélection marocaine, Jorge Vilda Rodriguez “C’est un groupe très fort et motivant avec de grandes sélections”.



“On va jouer chez nous, sur nos terrains et on veut que tous les Marocains soient fiers de leurs joueuses et de leur équipe nationale. On fera le maximum pour réaliser quelque chose de grand”, a-t-il affirmé à la presse en marge de la cérémonie du tirage au sort. “C'est une motivation très grande de pouvoir disputer la Coupe d'Afrique au Maroc. C'est un signe que la Fédération royale marocaine de football est engagée pour le football féminin”, a-t-il souligné, se disant convaincu que la prochaine CAN “sera la meilleure dans l’histoire”.



Par ailleurs, la cérémonie du tirage au sort a été l’occasion de mettre en avant des figures du football féminin en Afrique, avec la désignation en tant qu'assistantes officielles du tirage au sort de l’ancienne internationale marocaine, Fatiha Laassiri, qui s'est reconvertie en entraîneuse et mentore, d’Andile Dlamini, victorieuse lors de la CAN féminine 2022 avec l’Afrique du Sud et de l’arbitre rwandaise, Salima Mukansanga.



Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.



La 13è édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. La dernière édition, organisée également au Maroc en 2022, a été remportée par l'Afrique du Sud.