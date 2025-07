CAN féminine Maroc-2024 : La CAF dévoilera le nouveau trophée de la compétition à Casablanca

01/07/2025

La Confédération africaine de football (CAF) dévoilera, le 2 juillet à Casablanca, le tout nouveau trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, prévue du 5 au 26 juillet au Maroc, symbole de son engagement à promouvoir le football féminin sur le continent.



"Ce lancement s’inscrit dans la vision du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui souhaite développer et promouvoir le football féminin sur le continent", indique l’instance du football africain dans un communiqué publié sur son site internet.



La CAF présentera le trophée sur ses plateformes digitales dans l’après-midi du 2 juillet, suivi d’un événement avec le sponsor TotalEnergies le soir même, précise la même source.

La Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc 2024, débutera le 5 juillet au stade Olympique de Rabat, avec le match d’ouverture opposant le Maroc, pays hôte, à la Zambie (21h00).



Le Maroc a été versé au groupe A lors de cette édition de la CAN féminine, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo. Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.



Il convient de rappeler que l’équipe nationale féminine de football s’est imposée face à son homologue tanzanienne sur le score de 4 buts à 0, en match amical disputé samedi soir au stade Olympique.



Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été inscrits par Ibtissam Jraidi sur penalty (28è), Ghizlane Chebbak (45è), Imène El Ghazouani (68è) et Najat Badri (75è).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des protégées de Jorge Vilda Rodriguez à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine.