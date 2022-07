CAN féminine: Le Onze national décroche le ticket des quarts

07/07/2022

La sélection marocaine féminine de football a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2022) en battant son homologue ougandaise sur le score de 3 buts à 1 (mi-temps 1-1), mardi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match de la 2ème journée (groupe A). Rosella Ayane a ouvert le score en transformant un penalty à la 14 e minute, avant que Nesryne ElChad ne creuse l’écart à la 68 e minute. La capitaine de l’équipe nationale, Ghizlane Chebbak, a scellé le sort du match (84 e , s.p). Sumaya Komuntale a réduit l’écart pour les Ougandaises à la (32 e ). Lors de la première mi-temps, les deux équipes ont opté pourla prudence afin d’éviter d’encaisser un but précoce. L’ouverture du score par Rosella Ayane a poussé les Ougandaises à accentuer leur pression pour égaliser avant la fin de la première mi-temps. En deuxième période, les changements opérés par Reynald Pedros ont dynamisé le jeu de l’équipe nationale qui est passée à l’offensive pour creuser l’écart et remporter le match. Gonflées à bloc après leur première victoire face au Burkina Faso, les Lionnes de l’Atlas ont été performantes au niveau de tous les compartiments de jeu en particulier lors de cette 2ème période. Les Ougandaises ont été réduites à dix après l’expulsion de Sumaya Komuntale (82 e ). La sélection marocaine s'était imposée face à son homologue burkinabée sur le score de 1 but à 0 en match d’ouverture de la CAN. Plustôt, le Sénégal a battu le Burkina Faso sur le score de 1 but à 0. Après cette victoire, le Maroc occupe la première place de cette poule avec 6 points, ex æquo avec le Sénégal,suivi du Burkina Faso et de l’Ouganda (0 pt). L'équipe nationale croisera le fer avec son homologue sénégalaise vendredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.