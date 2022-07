CAN féminine : Le Onze national à un match du Mondial

13/07/2022

Mission : Franchir le cap botswanais

Le bal des quarts de finale de la CAN féminine 2022 de football, dont les phases finales se déroulent actuellement au Maroc, sera ouvert ce soir avec la programmation de deux rencontres. La première opposera à partir de 18h00 la Zambie au Sénégal, alors que la seconde mettra aux prises le Onze national et son homologue botswanais, match prévu à 21 heures au Complexe SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. Après avoir terminé leaders du groupe A avec trois victoires en autant de sorties, face au Burkina Faso (1- 0), à l’Ouganda (3-1) et au Sénégal (1-0), les Lionnes de l’Atlas ont bénéficié du fait de ne pas changer de cadre, ce qui est une donne considérable dans ce type de tournoi. En donnant la réplique à la formation botswanaise, troisième du groupe C avec une victoire devant le Burundi (4- 2) et deux défaites devant le Nigeria (2- 0) et l’Afrique du Sud (1-0), l’EN, qui sera certainement soutenue par un grand nombre de spectateurs, reste bien outillée pour franchir ce cap, synonyme de qualification au Mondial FIFA programmé l’été 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. En tout cas, ça reste l’objectif primordial fixé par les responsables de la sélection marocaine, entretenant l’espoir légitime d’être la première équipe nationale féminine à décrocher le sésame de la Coupe du monde. Sur le papier, comme précité, les coéquipières de la capitaine Ghizlane Chebbak, meilleure buteur du tournoi avec trois réalisations, partiront avec les faveurs des pronostics, mais gare à l’excès de confiance. C’est une confrontation qui se jouera au finish, d’où l’importance de la négocier avec intelligence, de montrer davantage de vigilance et de saisir les moindres occasions pour avoir le dernier mot. Pour ce qui est des deux derniers matches comptant pour ce tour des quarts de finale, ils auront lieu jeudi. L’affiche à l’allure d’une finale avant la lettre mettra aux prises, à 18 heures, la robuste sélection camerounaise et l’équipe du Nigeria, 12 fois vainqueur de l’épreuve. A partir de 21 heures, l’Afrique du Sud sera à la rude épreuve du Onze tunisien qui dispute sa deuxième CAN.