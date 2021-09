CAN de volley-ball: Le Six national vise une place au Mondial

09/09/2021

La sélection marocaine de volley-ball devait entamer, hier à Kigali, le 1er tour du Championnat d’Afrique des nations (CAN) en défiant la formation tanzanienne en match d’ouverture du groupe D. L’international Mohamed Hechdadi et ses coéquipiers, en quête d'un ticket pour le prochain Mondial, évolueront dans un groupe jugé équilibré en compagnie de la Tanzanie, du Kenya et de l’Egypte. Les Lions de l’Atlas prennent part à cette échéance continentale avec une jeune équipe composée de joueurs locaux mais aussi de joueurs expérimentés évoluant dans des championnats européens et des pays du Moyen-Orient. La liste retenue parle nouveau coach de la sélection nationale, Nicolas Matijasevic, comprend Mohamed Hechdadi, qui a accumulé une grande expérience dans plusieurs championnats sud-américains et européens et cinq joueurs évoluant dans les championnats français, espagnol et égyptien. Deux joueurs de l’AS FAR, deux du COD Meknès, deux du Fath Union Sport et un de l’OC Safi sont présents également dans la liste pour ce championnat qui se déroule du 7 au 16 septembre dans la capitale rwandaise. La tâche des volleyeurs marocains ne s’annonce pas facile vu qu'ils n’ont effectué qu’un seul rassemblement depuis 2019 avant de se retrouver au Rwanda pour préparer cette échéance africaine aux enjeux décisifs. La Tunisie double tenante du titre (2017 et 2019) a hérité du Nigeria, de l’Ethiopie et du Sud Soudan à l’issue du tirage au sort effectué lundi soir. Le Cameroun, finaliste malheureux de la dernière édition, évolue dans le groupe C en compagnie de la RD Congo, du Mali et du Niger. Le Rwanda, pays hôte, dispute le 1er tour de ce championnat dans le groupe A aux côtés du Burkina Faso, du Burundi et de l’Ouganda. Les premières équipes du tournoi se qualifieront directement à la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2022 en Russie.