CAN de volley-ball: Le Six national au dernier carré

12/09/2021

La sélection marocaine de volley-ball a assuré sa qualification pour le dernier carré du Championnat d'Afrique des nations (CAN-2021) en dominant son homologue rwandaise par 3 sets à 0, en quart de finale disputé samedi soir à Kigali.



Les Lions de l'Atlas ont pris le dessus sur l’une des meilleures équipes du championnat sans céder aucun set (25-17, 25-23, 25-17).



Les volleyeurs marocains défieront en demi-finale le Cameroun, vice-champion de la dernière édition, qui a arraché ce samedi son billet pour le dernier carré aux dépens du Nigeria (25-19, 25-27, 25-19, 25-20).



Le Six marocain, qui vise une place pour le Mondial 2022, participe à ce championnat avec une équipe constituée de jeunes joueurs du championnat national et d’autres évoluant dans des championnats européens.



Dirigée par le technicien franco-serbe Nicola Matijasevic, la sélection nationale a misé sur de grands joueurs comme Mohamed Hechdadi qui a capitalisé une grande expérience dans des championnats en Amérique du Sud et en Europe.



L’autre affiche des demi-finales de la CAN mettra aux prises la Tunisie, double tenante du titre (2017 et 2019), et l’Egypte.



Les Aigles de Carthage ont assuré leur qualification pour le dernier carré après avoir dominé la RD Congo par 3 sets à 0 (25-22, 25-17, 25-21), tandis que la formation égyptienne a arraché son ticket de qualification en s’imposant difficilement face à l’Ouganda par 3 sets à 1 (28-30, 25-18, 25-16, 25-21).



Les deux premières équipes du tournoi se qualifieront directement à la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2022 en Russie.