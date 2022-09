CAN de handball-Dames : Le Maroc dans le groupe B

30/09/2022

Le Maroc jouera dans le Groupe B aux côtés de la Tunisie, du Congo, de la Guinée et de l'Egypte, selon le tirage au sort de la 25ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine seniors de handball effectué mercredi soir à Dakar.



L'Angola, teneur du titre, affrontera dans le Groupe A la République démocratique du Congo (RDC), le Cap vert et l'Algérie.



Le Sénégal, pays organisateur qui accueille cette compétition, du 09 au 19 novembre prochain pour la première fois, jouera dans le Groupe C avec le Cameroun, Madagascar et la Côte d'Ivoire. La cérémonie de tirage au sort a été présidée par le ministre sénégalais des sports, Yankhoba Diatara, en présence du président de la Confédération africaine de handball (CAHB), Mansourou Arémou, du président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, et de représentants des pays africains participant à cette 25ème édition.

Les demi-finalistes de cette édition seront qualifiées à la prochaine Coupe du monde.



Voici le tirage au sort:

- Poule A: Angola, RDC, Cap vert, Algérie

- Poule B: Tunisie, Congo, Guinée, Maroc, Egypte

- Poule C: Cameroun, Sénégal, Madagascar, Côte d'ivoire.