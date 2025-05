CAN U20 : Victoire au forceps du Onze national face au Kenya

Rude épreuve nigérienne pour les Lionceaux de l’Atlas ce dimanche

03/05/2025

La sélection marocaine de football U20 a entamé la Coupe d'Afrique des nations (CAN Egypte 2025) par une belle victoire (3-2) face à son homologue kényane, jeudi au stade du 30 juin au Caire.



L'entame du match a été plus ou moins serrée entre les deux sélections avec un petit avantage pour les Lionceaux de l'Atlas. Othmane Maamma a failli profiter d'une erreur du gardien kényan Benard Oyure. Sa frappe a finalement trouvé le poteau.



Les deux équipes ont préféré, par la suite, temporiser au lieu de s'aventurer, attendant le moment propice pour passer devant.

Et ce sont les Kényans qui vont réussir à ouvrir le score par Lawrence Okoth dès la 16è minute de jeu.

Durant les cinq dernières minutes de la première mi-temps, les Nationaux étaient tout proches d'égaliser mais les deux reprises de Mouad Dahak ont été repoussées par la défense kényane.



A force de "trop" insister, les protégés de Mohamed Ouahbi vont finir par inscrire le but d'égalisation signé Yassir Zabiri dans le temps additionnel de la première période.



Le début de la deuxième mi-temps a été plus animé. Les Marocains ont été les premiers à tenter de doubler la mise, avant que leurs homologues kényans ne répondent quelques secondes plus tard.



A la 10e minute de la seconde période, Zabiri a doublé la mise pour le Maroc, en plaçant de la tête un centre millimétré de Maamma qui s'est joué de l'arrière gauche kényan.

Cinq minutes plus tard, Saad El Hadad va lancer un missile du pied droit repoussé, in extremis, par le gardien avant de heurter le poteau.



Après ce but et la sortie de Zabiri sur blessure juste après son but, les Marocains vont subir le jeu des kényans, qui vont parvenir à égaliser par Hassan Kitaso à la 70è minute.

Cependant, les Lionceaux de l'Atlas ne vont rien lâcher. Ils vont marquer le 3-ème but par Reda Laalaoui, servi par le virevoltant Maamma.



Autoritaires et galvanisés par ce but d'avance, les Marocains vont obtenir un penalty raté par Maamma.

Lors de la deuxième journée, le Maroc croisera le fer, dimanche, avec le Nigeria. Il sera, ensuite, opposé à la Tunisie, mercredi 7 mai, pour le compte de la troisième et dernière journée.