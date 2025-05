CAN U20: Soutien indéfectible de la diaspora marocaine aux Lionceaux de l’Atlas dans leur quête du titre

09/05/2025

Connus pour leur soutien indéfectible aux équipes nationales, les supporters marocains sont toujours présents en force lors des différents événements footballistiques, que ce soit au Maroc ou à l'étranger.



En effet, les supporters marocains ne ratent jamais une occasion pour faire sensation dans les tribunes, poussant les équipes nationales à aller loin dans les différentes compétitions et signer de nouveaux exploits pour le football national. La Coupe du monde 2022 au Qatar, où le public marocain a marqué les esprits et suscité l'admiration du monde entier, en est une preuve éloquente.



Suite à l'exploit historique des Lions de l'Atlas au Qatar et aux différentes autres prouesses réalisées par les équipes nationales dans toutes les catégories, dont les plus récents ont été le sacre à domicile en Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans et en CAN de futsal féminin, le football marocain a acquis une réputation qui a franchi les frontières du pays, avec des fans toujours plus nombreux.



Les Lionceaux de l'Atlas U20, qui disputent actuellement la CAN de la catégorie en Egypte, sont animés par l’ambition de poursuivre la dynamique victorieuse du football national, devenu un modèle à suivre en Afrique et dans le monde arabe, grâce à l'intérêt continu et constant porté par SM le Roi Mohammed VI au développement du sport en général, et du football en particulier, et aux efforts importants déployés par la Fédération Royale marocaine de football.



Pour cette CAN U20, les Marocains résidant en Egypte tiennent à apporter leur soutien à l'équipe nationale, animés par un sens de patriotisme exemplaire et une volonté de voir l'équipe nationale aller loin dans cette compétition continentale, et pourquoi pas remporter le titre.



A cet égard, Ziyad Ben Youssef, un étudiant marocain à la faculté d’information relevant de l’Université du Caire, estime que la sélection nationale dispose de suffisamment d’atouts pour signer de bons résultats lors de cette CAN.



Dans une déclaration à la MAP, il a émis le souhait de voir les éléments nationaux remporter le titre et emboiter le pas aux Lionceaux U17 ans qui ont décroché le sacre continental.

Concernant l'essor du football marocain, Ben Youssef s'est félicité du succès des sélections nationales marocaines grâce notamment aux importants moyens mis à leur disposition par la Fédération Royale marocaine de football, sous la houlette de son président, Fouzi Lekjaa, rappelant avec fierté le parcours historique de l'équipe nationale A lors de la dernière Coupe du monde, où elle a atteint les demi-finales.



Il ajouté que le football marocain jouit d'une grande popularité en Egypte où il est considéré comme "une véritable mine d'or de talents, produisant les meilleurs joueurs".

Et de poursuivre que les joueurs marocains ont fait leurs preuves dans les différents championnats, dont le championnat égyptien où plusieurs d'entre eux ont réussi à s'imposer comme des joueurs clés de leurs équipes.



Pour Loubna Al Moujahid, une Marocaine installée en Egypte, les Marocains du monde ne ménagent aucun effort pour soutenir les équipes nationales et les clubs marocains, exprimant le souhait de voir les Lionceaux de l’Atlas dans le dernier carré de la CAN U20 et pourquoi pas remporter le titre pour le plus grand plaisir de tous les Marocains et en particulier les Marocains du monde.



Elle a indiqué qu’elle assistera à tous les matchs des Lionceaux de l’Atlas et encouragera les éléments nationaux pour donner le meilleur d’eux-mêmes, se disant confiante quant à la capacité des joueurs à réaliser une bonne performance.



Sa compatriote Bouchra Benyakhlef, résidant également en Egypte, a relevé que la CAN des moins de 20 ans se déroule dans de bonnes conditions, appelant les supporters marocains à affluer en nombre au stade pour soutenir l’équipe nationale.



Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur le développement du football national et la qualité des joueurs marocains dans les différentes catégories, soulignant le grand intérêt des médias égyptiens pour le football marocain et leur admiration pour son essor actuel.



Le Caire. Houdaifa El Hajjam (MAP)

L’EN en quart de finale



La sélection marocaine de football U20 s’est qualifiée en quart de finale après avoir terminé en pole position du groupe B (7 pts), devant le Nigeria, la Tunisie et le Kenya.