CAN U20/ Mohamed Ouahbi : La sélection marocaine vise désormais le titre

08/05/2025

L’équipe du Maroc, qui s’est qualifiée mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans (CAN U20), a désormais pour objectif de décrocher le sacre continental, a affirmé le sélectionneur national Mohamed Ouahbi.



Lors de la conférence de presse tenue au terme de la victoire 3 à 1 contre la Tunisie, en match de la troisième et dernière journée du groupe B à Ismaïlia (Nord de l’Egypte), Ouahbi a affirmé que ce succès est bien mérité, ajoutant qu’il fait énormément confiance “aux joueurs et au travail accompli chaque jour”.



“Les premières minutes étaient un peu compliquées”, mais au fil des minutes “nous avons pu maîtriser le rythme et créer des opportunités de but”, a expliqué le coach national.

Concernant la suite de la compétition, il a affirmé que les Lionceaux de l’Atlas sont déterminés à réaliser de bons résultats quels que soient leurs adversaires, soulignant que la qualification en tant que premier du groupe est positive.



De son côté, l’entraîneur de la Tunisie, Abdelhay Ben Soultane a indiqué que la partie était âprement disputée et pleine de challenges, estimant que ses joueurs ont produit un bon match jusqu’au bout.



Le deuxième but de l’équipe marocaine a mis la pression sur les joueurs tunisiens, qui ont essayé d’accentuer leurs offensives, ce qui leur a coûté un troisième but, a-t-il relevé.



Ismailia. Houdaifa El Hajjam (MAP)