CAN U20 : Le Onze nationale décroche le sésame des quarts de finale

08/05/2025

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans (CAN U20), au terme d’une âpre bataille tactique qu’ils ont remportée avec maestria face à l’équipe tunisienne (3 buts à 1), mercredi à Ismaïlia (Nord de l’Egypte), en match de la troisième et dernière journée du groupe B.



L’équipe du Maroc s’est imposée grâce aux buts d’Ayman Arguigue (44e), Ismail Bakhty (86e) et Jones El Abdellaoui (90+2), alors que l’unique but tunisien a été inscrit par Anis Doubal (53e).



Entamant ce derby maghrébin avec un ballotage favorable -un nul lui suffisait pour se qualifier-, la sélection marocaine n’a rien laissé au hasard, pressant d’entrée de jeu, dans le but de sceller le sort de la partie. Il a fallu, toutefois, composer avec une équipe tunisienne acculée à la victoire et qui a manifesté ses intentions offensives.



En ouvrant le score vers la fin de la première mi-temps (44e), grâce à un coup de tête d’Ayman Arguigue, magistralement servi par Fouad Zahouani du flanc gauche, les poulains de Mohamed Ouahbi ont cru tenir le bout de la victoire finale. Ils ont même essayé de consolider leur avance en début de la deuxième période, mais un but des Tunisiens contre le cours du jeu sur un tir d’Anis Doubal (53e), dévié par un défenseur marocain, a fait revenir la partie à la case départ.



Soucieux de ne pas prendre de risque, les joueurs marocains ont préféré gérer la pression des Tunisiens, pour qui un match nul n’assurait pas la qualification, tout en attendant patiemment le bon moment pour reprendre les choses en main.



Ils ont dû attendre les dernières minutes de la partie pour apporter un coup de massue à leur adversaire, grâce à Ismail Bakhty (86e) qui exploite un ballon repoussé par le gardien tunisien après un centre rentrant d’Ilias Boumassaoudi, qui visait directement les buts en exécutant un coup franc.



Au moment où l’équipe tunisienne cherchait à retrouver son équilibre, Jones El Abdellaoui se charge du KO en subtilisant la balle à un défenseur et en s’engouffrant seul, avant de tromper la vigilance du gardien en deux temps (90+2).



Grâce à cette victoire, le Maroc se qualifie en tant que leader de son groupe (7 pts). Il jouera les quarts de finale, lundi prochain au Caire, contre le deuxième du groupe A.

Divers

Botola Pro D1



La Renaissance de Berkane s’est imposée à domicile face au Chabab de Mohammedia par 1 but à 0, mercredi en match de la 29e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Le but de la victoire des Oranges, déjà sacrés champions, a été inscrit par Youssef Zghoudi (76e).

Suite à ce succès, la RSB porte son actif à 67 points, en tête du classement, alors que le Chabab, déjà relégué en D2, a le compteur bloqué à 4 unités.

A noter que les autres matches comptant pour cette journée devaient être disputés jeudi.



Championnat D2



Voici les résultats de la 27ème journée de la Botola Pro D2 de football, disputée mercredi:

JSM-USMO : 3-1

KACM-CAYB : 1-0

MCO-RCOZ : 1-1

OCK-CJBG : 0-1

RAC-OD : 1-1

RBM-KAC : 0-0

WAF-SM : 1-0

USYM-CAK : 4-1



Classement



1-KACM : 50 pts

2-USYM : 47 pts

3-RBM : 46 pts

4-OD : 43 pts

5-WAF : 36 pts

6-JSM : 34 pts

7-RAC : 33 pts

SM : 33 pts

9-CJBG : 32 pts

USMO : 32 pts

11-MCO : 31 pts

CAK : 31 pts

13-KAC : 29 pts

14-CAYB : 27 pts

15-OCK : 26 pts

16-RCOZ : 23 pts