CAN U17 : Quatre joueurs marocains dans l’équipe-type

10/04/2025

Quatre joueurs de l’équipe nationale de football U17 figurent dans l’équipe-type de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, dévoilée mercredi par la Confédération Africaine de Football (CAF).



Il s’agit de Ilies Belmokhtar, Abdellah Ouazane, Driss Ait Cheikh et du gardien Chouaib Bellaarouch, ce qui fait du Maroc le pays le plus représenté dans l’équipe-type de la phase de poules de la CAN U17.



Auteur d’un doublé face à l’Ouganda (5-0), Ilies Belmokhtar a remporté le trophée d’homme du match décerné par la CAF et affiche trois buts à son actif lors de la phase de groupes, tandis que son coéquipier, Abdellah Ouazane a réalisé une belle performance lors de la victoire 3 à 0 contre la Tanzanie en signant un doublé décisif.



Le défenseur central Driss Ait Cheikh et le gardien de but Chouaib Bellaarouch constituent, pour leur part, des éléments essentiels de la solide défense des Lionceaux de l'Atlas qui n'a encaissé jusqu'à présent aucun but.



L'équipe type est également composée de Naim Telmoudi (Tunisie), Alynho Haidara (Côte d'Ivoire), Abdoulaye Latif (Burkina Faso), Issouf Dabo (Burkina Faso), Alpha Mbengue (Sénégal), Seydou Dembélé (Mali) et Bokamoso Mokokosi (Afrique du Sud).



Le Maroc a achevé la phase de poules en tête de son groupe avec deux victoires et un nul.