CAN U17. Maroc-Algérie en quart

09/05/2023

La sélection marocaine U17 de football s’est inclinée face à son homologue zambienne sur le score de 2 buts à 1, samedi au stade 19 mai 1956 d’Annaba, en match comptant pour la 3e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et affrontera l’Algérie en quart de finale.



Le Maroc a ouvert la marque par le biais de Zakaria Ouazane à la 18e minute, avant que Samson Malaya n’égalise pour la Zambie (73e ).

Emmanuel Mwanza a donné l’avantage à son équipe en transformant un penalty à la 87e minute.



Le Maroc, qui s’est assuré la qualification aux quarts de finale à l’issue de sa victoire en 2 e journée contre le Nigeria (1-0), occupe la première place de son groupe avec 6 points, suivi du Nigeria (6 pts), de l’Afrique du Sud (3 pts) et de la Zambie (3 pts).

Dans l’autre match du groupe B, le Nigeria s’est imposé face à l’Afrique du Sud sur le score de 3 buts à 2.