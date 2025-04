CAN U17 : Le Onze national décroche le billet de la demi-finale

11/04/2025

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans (CAN U17), en battant l’équipe sud-africaine par 3 buts à 1, en quart de finale, jeudi soir au stade El Bachir à Mohammedia.



Ismail El Aoud (13e) et Ziyad Baha (61e, 62e) ont marqué pour le Maroc, alors que Neo Bohloko a inscrit l’unique but sud-africain (54e). Pour une place en finale, l'équipe nationale défiera, mardi prochain à Mohammedia (20h00), le vainqueur du quart de finale qui devait opposer la Côte d’Ivoire au Sénégal, vendredi au stade municipal de Berrechid.

Les Lionceaux de l’Atlas ont fait montre de réalisme, de patience et de force de caractère pour juguler les ardeurs des Sud-Africains accrocheurs.



Sans préalable, les joueurs marocains sont montés au créneau, imposant une pression haute sur la zone sud-africaine. Cette démarche s’avère fructueuse et offre l’ouverture du score pour l’équipe marocaine dès la 13e minute, sur un effort de Ziyad Baha qui ravit le ballon à la défense à la limite de la surface de réparation et sert du talon Abdellah Ouazane qui tire, mais sa balle est renvoyée par le gardien, avant d’être récupérée par Ismail El Aoud qui loge le cuir dans les filets.



Les joueurs marocains ont dû résister à la réaction de l’équipe sud-africaine, réussissant à préserver leur avance lors de la première mi-temps, mais non sans avoir des sueurs froides, tantôt en raison de la rapidité et de la technicité des attaquants adverses, tantôt à cause d’erreurs défensives.



En revanche, les Nationaux ont essayé de profiter des espaces laissés par des Sud-Africains plus engagés offensivement, pour corser l’addition, mais ils sont passés à côté d’un deuxième but à plusieurs reprises, à l’image de l’action d’Ilies Belmokhtar, qui déborde et adresse un tir croisé mais rate de peu la cage (43e).



De retour des vestiaires, les Lionceaux de l’Atlas ont repris la main et semblaient plus près de marquer, mais contre le cours du jeu, ce sont les Sud-Africains qui égalisent sur un coup de tête de Neo Bohloko qui a trompé le gardien de but marocain. Mais ce n’était que partie remise, car la réaction marocaine a été foudroyante sur un doublé de Baha.



Sur le deuxième but, Belmokhtar sert El Aoud d’un magnifique lob en pleine surface de réparation, et ce dernier bloque la balle de la poitrine avant de la passer de la tête à Baha qui double la marque (61e). Une minute plus tard (62e), une passe en profondeur de Ouazzane, du milieu de terrain, met Baha face-à-face avec le gardien et lui permet d’inscrire le doublé.



Galvanisés par ce retour en force, les poulains de Nabil Baha maîtrisent pour de bon la partie et dominent leurs vis-à-vis, pour préserver le score (3-1).



Dans l’autre quart de finale joué jeudi, le Burkina Faso a battu la Zambie par 6 buts à 1, au stade El Arbi Zaouli à Casablanca. Les buts de cette rencontre ont été marqués par Mohamed Fofana (11e), Asharaf Tapsoba (21e pen, 77e pen, 90e) et Halidou Diakité (58e, 68e), pour le Burkina Faso et Abel Nyirongo (35e) pour la Zambie.