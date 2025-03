CAN U17: La CAF dévoile les nouveaux trophées et le logo de la compétition

27/03/2025

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, les nouveaux trophées et le logo de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17, prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc.



Ce lancement marque un moment clé dans la célébration du début du parcours des jeunes talents africains qui participeront à cette prestigieuse compétition, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.



Le concept du nouveau trophée, baptisé "Le voyage commence", incarne l’ambition, la progression et les premières étapes vers un avenir "légendaire" pour ces joueurs, explique l'instance dirigeante du football africain.



Il présente une structure en forme de route symbolisant le cheminement du joueur, intégrée à la carte de l’Afrique, en écho à la fierté et à l’unité du continent, précise la même source.



Pour ce qui est du design du logo, il reflète la forme du nouveau trophée de la CAN U17, incluant sa base qui illustre la structure, l’encadrement et le soutien apportés par la CAF et soulignant son rôle essentiel dans l’épanouissement de la prochaine génération de stars africaines du ballon rond.

Un parcours façonné par la passion, avec une nouvelle identité et une énergie renouvelée, conclut la CAF.



La CAN U17 (Maroc 2025) servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de la catégorie. L'Afrique sera représentée par dix équipes lors de cette édition élargie, qui se tiendra au Qatar plus tard dans l’année.

Divers

Coupe du Trône



Voici les résultats et la suite du programme des 16èmes de finale de la Coupe du Trône de football 2023-2024 (les équipes précédées de la lettre q sont qualifiées):



Mercredi 26 mars



(q) KACM-RAC : 2-0

(q) CAYB-WASK : 2-1

(q) AS FAR-MAS : 2-1

CJBG- (q) JSS : 1 - 3 (a.p)



Vendredi 28 mars à 22h00



IZK vs MAT (Stade 18 Novembre de Khémissat)

MCO vs TSC (Stade d’Honneur d’Oujda)

OCK vs IRFBS (Stade OCP de Khouribga)

WAC vs FUS (Stade Larbi Zaouli de Casablanca)



Samedi 29 mars à 22h00



JS Boujdour vs HUSA (Le lieu de la rencontre n’a pas été annoncé)

RCA vs RBM (Stade Larbi Zaouli de Casablanca)

RCAZ vs DHJ (Stade Ahmed Choukri de Zemamra)

SCCM vs UTS (Stade 18 Novembre de Khémissat)



Dimanche 30 mars à 14h30



HAN vs USMO (Stade Municipal de Nador)

SM vs USK (Stade Ahmed Chhoud de Rabat)

Dimanche 30 mars à 22h00

OCS vs Association Jeunesse Sportive (Stade El Massira de Safi).

A noter que le match IRT-RSB devait avoir lieu jeudi.



Futsal



La sélection nationale féminine de futsal a battu son homologue sénégalaise sur le score de 6 buts à 2 en match amical, disputé mercredi à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.



Les buts de l'équipe nationale ont été l'œuvre de Soumia Hady (2 réalisations), Meriem Hajri, Nadia Laftah, Jasmine Demraoui et Siham Tadlaoui.

Il s'agit de la deuxième rencontre amicale entre les deux sélections, après la première remportée 13 à 0, mardi, par les Lionnes de l'Atlas.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de futsal (Maroc-2025), qui aura lieu du 22 au 30 avril à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

L'équipe du Maroc évoluera dans le groupe A aux côtés de la Namibie et du Cameroun.