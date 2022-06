CAN Féminine 2022: 40 arbitres retenus, dont 6 Marocains

19/06/2022

40 arbitres ont été retenus pour officier lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total Energies Maroc 2022, dont 6 Marocains, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football (CAF).



Il s'agit de 16 arbitres, 16 arbitres assistantes et 8 arbitres assistants vidéo (VAR), issus de 24 pays, a précisé la CAF dans un communiqué, expliquant que la sélection a été effectuée selon un processus rigoureux, qui a débuté avec 226 femmes arbitres évaluées au cours de cette période. "La mission de la CAF étant de rehausser le niveau de l'arbitrage en Afrique et de former des arbitres de classe mondiale".



Les arbitres marocains sélectionnés pour officier lors de cette compétition qui se déroulera du 2 au 23 juillet 2022 dans les villes de Rabat et Casablanca, sont Bouchra Karboubi comme arbitre principale, Hamdi Soukaina et Fatiha Jarmoumi comme arbitres assistantes, ainsi que Samir Guezzaz, Fatimazzahra El Ajjani et Zakaria Brinsi comme arbitres VAR.



La Marocaine Bouchra Karboubi avait participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, devenant ainsi la première arbitre arabe à officier lors d'une coupe d'Afrique sénior. Aux côtés de sa concitoyenne Fatiha Jarmoumi, elle a officié avec brio à plusieurs rencontres de cette CAN.



La liste des arbitres sélectionnés comprend également la Rwandaise Salima Mukansanga, qui est entrée dans l'histoire de la CAN, lors de la dernière édition au Cameroun, en devenant la première femme à arbitrer un match de la compétition. Elle a récemment été sélectionnée comme seule femme arbitre du continent pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.



"L'Afrique a fait de sérieux progrès dans le développement des femmes arbitres", a déclaré le directeur des arbitres de la CAF Eddy Maillet, cité dans le communiqué, ajoutant que cette liste finale comprend actuellement les meilleures du continent". "Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là.



Les nombreux cours et formations que nous avons organisés nous ont aidés à prendre la décision finale", a--t-il poursuivi. Un stage de préparation pour tous les arbitres de la compétition sera organisé à partir du 25 juin à Rabat. Le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies opposera, le 02 juillet au Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, le Maroc au Burkina Faso.