CAN 2025 : La piste de la co-organisation mise en avant

17/01/2019 Source : cafonline.com

Lors d’entretiens avec des médias, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a exprimé son souhait de convaincre la Guinée de co-organiser la CAN 2025 avec le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie.

Le projet du Sénégal, " maintenant que la CAN se joue à 24, est de faire une coorganisation avec nos voisins de Guinée, de la Gambie et de la Mauritanie ", a annoncé Me Augustin Senghor dont le pays a été l’hôte des CAF Awards 2018, le 8 janvier courant au CICAD (Centre international de conférences Abdou Diouf).

" Du point de vue géographique, nous avons cette proximité. Les distances ne sont pas énormes ", a fait valoir le président de la FSF, selon qui "le Sénégal pourrait être la plaque tournante d’un tournoi de grande envergure, organisé par trois ou quatre pays ".

"C’est en tout cas notre ambition. […] Depuis 1992, nous n’avons plus organisé la CAN. Le Sénégal a montré ses capacités à accueillir de grands événements, notamment à travers les CAF Awards. On a des infrastructures qui se développent partout. On est bien loti sur le plan des hébergements, en ce qui concerne les hôtels notamment ", a expliqué Me Augustin Senghor.

Il a ajouté toutefois que le Sénégal " sera capable, dans quatre ans, d’organiser une grande CAN, seul ou avec d’autres pays ".

" Si on suit la logique qui est la nôtre à la CAF, le Cameroun organisera la CAN 2021 et ce sera certainement la Côte d’Ivoire qui abritera la CAN en 2023. Le Sénégal ne peut donc que se positionner sur 2025, si la Guinée accepte un principe de co-organisation ou si elle se désiste. […] 2025, ça peut être dans nos cordes ", a insisté Me Senghor, membre du Comité exécutif de la CAF.

Augustin Senghor a aussi signalé que la FSF avait déjà discuté de cette question avec les dirigeants de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT).

" Mais ça dépend de la volonté politique des deux Etats ", a relevé Augustin Senghor annonçant qu’il se rendra prochainement en Mauritanie pour en discuter avec le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yaya.

Mais "c’est d’abord à la Guinée de dire qu’elle ne va pas organiser seule ce tournoi ".

"Il y a souvent une question de fierté nationale qui prime’’, consistant à "montrer qu’on est capable d’organiser la CAN tout seul. Le Cameroun aurait pu s’assurer l’organisation de la CAN 2019 s’il avait accepté d’y adjoindre ses voisins qui ont eu récemment la chance d’abriter la plus grande fête du football continental", a conclu le président de l’instance dirigeante du football sénégalais.