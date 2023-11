CAN 2023 de handball : Le Sept national dans le groupe C

17/11/2023

Le Maroc évoluera dans le groupe C lors des phases finales de la 26è édition du Championnat d'Afrique des nations de handball messieurs (CAN-2023), qui se déroulera du 19 au 29 janvier en Egypte.



La sélection nationale, sous la houlette de l’entraîneur égyptien Ayman Salah, a été placée dans le groupe C aux côtés de ses homologues d'Algérie, du Gabon et de Libye, à l'issue du tirage au sort effectué mercredi au Caire.



Les deux premiers de chaque groupe au terme des matches du 1er tour se qualifieront pour les quarts de finale.

Le vainqueur de cette compétition se qualifiera pour les Jeux olympiques de Paris-2024.



Ci-après la composition des groupes:

Groupe A : Cap Vert, République Démocratique du Congo, Zambie, Rwanda

Groupe B : Egypte, Guinée, Cameroun, Congo

Groupe C : Maroc, Algérie, Gabon, Libye

Groupe D : Tunisie, Angola, Nigeria, Kenya.