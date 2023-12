CAN-2023: Nombre record de demandes d'accréditation des médias

18/12/2023

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé avoir reçu plus de 5.000 demandes d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2023) en Côte d'Ivoire, soit 90% de plus que l'édition 2021 au Cameroun.



Plus de 70 nationalités se sont portées candidates pour couvrir le plus grand événement africain, qui s'ouvre le 13 janvier prochain à Abidjan, a indiqué la CAF dans un communiqué publié sur son site internet, notant que la forte demande a nécessité la mise en place de quotas pour tous les pays.



A cet égard, l'instance dirigeante du football continentale a réitéré son engagement à s'assurer que l'équité est appliquée de manière générale dans l'attribution et la mise en œuvre des quotas.



Pour la répartition des accréditations médias, la CAF précise ainsi avoir attribué un quota de 30% pour le pays hôte, contre 35% pour les pays participants, 10% pour les pays régionaux (voisins) et 25% pour le reste du monde.



La CAF, qui "croit en la création d'un accès pour les médias et en la promotion de la liberté de la presse", souligne que pour protéger les médias (TV) détenteurs de droits, elle introduira de nouvelles directives pour les non-détenteurs de droits et appliquera des restrictions sur les tournages et autres activités.



Par ailleurs, ajoute le communiqué, la CAF travaille actuellement en étroite collaboration avec toutes les associations membres participantes afin d'assurer une représentation équitable dans l'attribution des quotas de chaque pays.



La phase finale de la CAN-2023 (34è édition) se tiendra du 13 janvier au 11 février prochains.