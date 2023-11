CAN-2023 : Les aspects organisationnels au centre d’un entretien de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire avec le président de la FIF

26/11/2023

L’ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, a eu, jeudi à Abidjan, un entretien avec le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo.



La rencontre entre les deux responsables a essentiellement tournée autour des aspects organisationnels de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations «CAN Côte d’Ivoire 2023», et du séjour de l’équipe nationale marocaine pendant cette compétition.



«Comme d’habitude, les relations entre la Côte d’Ivoire et le Maroc sont saines. Et au niveau du football, nous avons toujours eu des confrontations fraternelles», a indiqué, à cette occasion, le diplomate marocain.



Il a ajouté que cette rencontre a constitué une opportunité pour faire le point avec le président de la FIF sur les préparatifs de la CAN et sur les différents aspects concernant l’organisation de cette fête footballistique continentale qui se déroulera dans quelques semaines en terre ivoirienne.



«Nous sommes ravis d’avoir été éclairé par M. Diallo. Toutes les informations qu’il a mis à notre disposition nous permettrons de préparer de la meilleure des façons l’arrivée de notre équipe nationale en Côte d’Ivoire», a déclaré M. Kettani avant d’ajouter : «nous allons travailler la main dans la main, fraternellement pour que cette CAN soit une belle réussite».



Il a tenu à assurer, par la même occasion, que le séjour des Lions de l’Atlas se passera dans de meilleures conditions.



Les Marocains, tout comme les Ivoiriens, ont l’ambition de remporter cette coupe, a-t-il dit, affirmant toutefois que le plus important «c’est le spectacle et la fraternité entre les différents pays participants».



«Ce sera donc l’essentiel, parce qu’on aura gagné, une Afrique unie, qui gagne et qui avance la main dans la main dans le sport et la fraternité», a-t-il insisté.



De son côté, le président de la FIF a émis le souhait que les autres représentants des pays participants feront autant, c’est-à-dire, s’imprégner des aspects organisationnels de cette CAN, dite «la CAN de l’hospitalité».



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 dans six stades répartis sur cinq villes de la Côte d’Ivoire.



Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN-2023 a été reportée afin d'éviter que les matchs aient lieu en pleine saison des pluies. Elle se déroulera dans ces stades: Abidjan (deux enceintes), Bouaké (centre), Korhogo (nord), San Pedro (sud-ouest) et la capitale Yamoussoukro (centre).



La sélection marocaine de football a hérité du groupe F, aux côtés de ses homologues RD congolaise, zambienne et tanzanienne, à l'issue du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



Les Lions de l’Atlas joueront les matchs de la phase de poules dans la ville de San Pedro. Ils affronteront la Tanzanie lors du premier match.



Le match d'ouverture de cette CAN opposera les Ivoiriens aux "Djurtus" bissau-guinéens, au stade d'Ebimpé, près d'Abidjan.



A l'issue du tirage au sort, le Lion de l'Atlas, Achraf Hakimi, qui était aux côtés de l'Ivoirien Didier Drogba, du Nigérian Mikel Obi, et du Lion de la Téranga, Sadio Mané, pour l'effectuer, a indiqué que le Maroc "va essayer de livrer une belle prestation, à l'instar de l'épopée du Mondial qatari".



"Nous avons un bon groupe, une bonne équipe. Nous allons jouer pour le titre", a-t-il affirmé.