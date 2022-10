CAN 2023: La CAF remet “l’ accord d’ accueil” de l’évènement à la Côte d’Ivoire

20/10/2022

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo Omba, a officiellement remis, vendredi à Abidjan, le «Host Agreement» ou l’accord d’accueil de la Coupe d’Afrique des nations 2023, à la Côte d’Ivoire qui sera le pays hôte de cette édition.



Selon l’Agence ivoirienne de presse qui cite une note d’information du ministère des Sports, le document a été réceptionné au nom de l’Etat ivoirien par la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.



La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Sports, Paulin Claude Danho et du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo.



M. Véron a précisé qu’il est en Côte d’Ivoire pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction des infrastructures sportives et du niveau de préparation de l’organisation de la 34ème édition de la CAN.



Il a, par ailleurs, annoncé l’arrivée, le 11 novembre, en terre ivoirienne du président de la CAF, Patrice Motsepe, en vue de la signature d’un protocole d’accord avec la Côte d’Ivoire. M. Motsepe profitera aussi de cette visite pour procéder au lancement du championnat scolaire panafricain.



La CAF envoie une mission en Côte d’Ivoire au moment où le Comité d’organisation (COCAN) vient d’achever une visite des infrastructures sportives notamment les stades d’Ebimpé (Abidjan), Yamoussoukro et Bouaké, rappelle l’agence.



Le dernier point fait à la presse, par l’Office national des sports (ONS), indiquait un taux de réalisation des stades d’environ 80% en dehors du stade Félix Houphouët-Boingy.