CAN 2019 : L'Egypte réduit le prix des billets

17/05/2019

Le prix des billets pour les matchs de l'Egypte lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) sera légèrement réduit, après une polémique le mois dernier sur des tarifs jugés excessifs, a annoncé mercredi le comité d'organisation égyptien.

Le comité d'organisation de la CAN-2019, qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte, s'était engagé en avril à réviser les tarifs des billets, jugés trop élevés par les supporteurs égyptiens.

"Le comité (...) a décidé de réduire le prix des billets de troisième classe pour les matches de l'Egypte lors de la première phase de la compétition de 200 à 150 livres (environ 10 à 8 euros)", a-t-il déclaré sur Twitter.

Selon lui, il s'agit "d'alléger le fardeau sur les supporters égyptiens et de renforcer leur présence dans les tribunes afin d'encourager leur équipe et de profiter du tournoi organisé dans leur pays".

En Egypte, le salaire moyen ne dépasse pas 200 euros. Les Egyptiens se plaignent quotidiennement de la baisse de leur pouvoir d'achat depuis que le pays a lancé en 2016 des réformes économiques sous l'égide du Fonds monétaire international (FMI). La monnaie a été dévaluée et les subventions de l’Etat ont été drastiquement diminuées.

Le prix des billets va de 100 livres (5 euros) à 500 livres (26 euros) pour les meilleures places des matches qui ne concernent pas les Pharaons.