CAF : Le Maroc a toujours prouvé sa capacité à organiser des compétitions d'envergure mondiale

23/01/2025

Le Maroc, qui abritera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) a toujours prouvé sa capacité à organiser des compétitions d'envergure mondiale, a assuré mardi la Confédération africaine de football (CAF).



"Le choix du Maroc en tant que pays hôte de la CAN-2025 n'est pas une surprise, étant donné son expérience avérée dans l'organisation de compétitions de football internationales", écrit la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel, rappelant dans ce sens le succès du Royaume à organiser le Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2018), la CAN féminine 2022 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023.



"Grâce à des infrastructures de niveau international, un public passionné et une expérience reconnue dans l'accueil de grands événements sportifs, le Maroc est prêt à organiser une CAN qui va redéfinir les normes de cette compétition", lit-on dans le communiqué, rappelant que l'annonce du choix du Maroc comme pays hôte de la CAN-2025 le 27 septembre 2023 a été accueillie avec "enthousiasme".



Selon la même source, le Maroc avait organisé pour la première fois la Coupe d'Afrique des nations en 1988, avec la participation de seulement huit équipes, ajoutant que pour l'édition de 2025, le tournoi va connaître une expansion significative, passant à 24 équipes, témoignant du développement impressionnant du football africain au cours des trois dernières décennies.



La Confédération africaine de football a également passé en revue les installations sportives d'envergure dont dispose le Royaume, à l'image du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, du Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, des Grands stades de Tanger, Agadir et Marrakech en plus du Complexe sportif de Fès.



Le coup d'envoi de la compétition est prévu le 21 décembre 2025, tandis que la finale aura lieu le 18 janvier 2026. Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu lundi prochain (19h00) au Complexe Mohammed VI de football à Salé.